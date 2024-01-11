Порушує права людини: мобілізаційний законопроєкт повернули ініціатору, — Арахамія

За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, не всі норми, запропоновані в проєкті закону, можуть бути підтримані, оскільки суперечать чинному законодавству.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України не буде сьогодні виносити на розгляд народних депутатів законопроєкт про мобілізацію. Про це в четвер, 11 січня, повідомили нардепи Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") і Ярослав Железняк ("Голос").

"Комітету оборони не буде — закон не виносять сьогодні. Скоро Рада почне роботу — але там зовсім інші питання", — написав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Законопроєкт повернули ініціатору на доопрацювання

Як повідомив нардеп Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу", сьогодні відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі. Парламентарій додав, що на нараді були присутні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

"Головне питання — законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби", — уточнив Арахамія.

За результатами засідання проєкт повернули на доопрацювання ініціатору. Арахамія пояснив це тим, що документ, зокрема, містить положення, які порушують права людини. При цьому, за його словами, усі політсили підтримують необхідність мобілізації.

"Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню", — пояснив Арахамія.

Хто є ініціатором законопроєкту

Згідно з карткою законопроєкту №10378 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, його ініціатором є прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, а головним комітетом — комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, 10 січня Ярослав Железняк повідомляв, що законопроєкт про мобілізацію можуть почати розглядати у Верховній Раді 11 січня. З нього можуть прибрати норму про блокування банківських карт і рахунків ухильників.