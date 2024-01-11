План перемоги України: республіканці оголосили чіткі критерії та звинуватили Байдена у нерішучості

Республіканці заявили, що Україна потребує далекобійних варіантів ПТРК, літаків F-16, а також достатньої кількості касетних боєприпасів, артилерії, засобів протиповітряної оборони і бронетехніки, щоб змінити ситуацію на полі бою.

Представники Республіканської партії оприлюднили "План перемоги України", який містить критерії для досягнення відповідного результату. В журналі Foreign Affairs опублікували відповідний документ.

У ньому п'ять розділів: "Загроза", "Розподіл підтримки", "Пропонований план перемоги", "Нагляд" та "Хронологія смертельних зволікань американського президента Джо Байдена з наданням зброї Україні". План розробили наприкінці минулого року, а документ підписали Майк Тернер, керівник комітету з питань розвідки, голова комітету із закордонних справ Майкл Маккол та очільник комітету у справах збройних сил Майк Роджерс.

Головні тези:

США мають якомога швидше надати всю необхідну зброю Україні;

Посилення санкцій проти очільника Кремля та його союзників;

Заморожені активи Росії передати Україні.

Ця стратегія забезпечить нашій державі можливість досягти необхідних успіхів на полі бою, щоб змусити Росію сісти за стіл перемовин. У документі йдеться про те, якщо Україна не буде вести перемовини з позиції сили, то не може бути і тривалого миру.

Республіканці також заявили, що з першого дня війни виснажливі вагання Байдена щодо надання Україні критично важливого озброєння відкладає перемогу. Україна потребує далекобійних варіантів ПТРК, літаків F-16, а також достатньої кількості касетних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, артилерії та бронетехніки, щоб змінити ситуацію на полі бою. Ця затримка, на думку політиків, коштує життів українців та ресурсів американським платникам податків.

Нагадаємо, 11 січня в коментарі Фокусу розповів політолог Максим Ялі, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету, розповів, що деякі американські медіа напрацьовують наратив, що Україна вже перемогла, адже Росія не досягла всіх своїх цілей. З цієї причини президент США може наполягати на початку перемовин стосовно припинення бойових дій.