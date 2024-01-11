Потенційні втрати $1 млрд: Пентагон погано відстежував секретну зброю в Україні, — NYT

За словами журналістів, Пентагон не зміг відзвітувати про 40 тисяч одиниць зброї — секретність технологій і невеликий розмір роблять їх привабливою метою контрабандистів.

У Міноборони США неналежним чином відстежували постачання ручних ракет, дронів-камікадзе і приладів нічного бачення Україні на суму понад 1 млрд доларів. У зв'язку з цим виникли побоювання щодо крадіжки та контрабанди згаданих озброєнь. Про це йдеться в новій доповіді представників Пентагону, пише The New York Times.

Журналісти стверджують, що у звіті генерального інспектора Міноборони США, опублікованому в четвер, 11 січня, немає доказів того, що будь-яке з озброєнь використовували нецілеспрямовано після виправляння до військового логістичного центру США в Польщі та далі на передову в Україну.

"До завдань нашої оцінки не входило визначення того, чи було перенаправлення такої допомоги", — наголошується в доповіді.

Водночас з'ясувалося, що представники Міноборони й дипломати у Вашингтоні та Європі не змогли швидко або повністю відзвітувати про приблизно 40 тисяч одиниць озброєнь. За законом, усе це мало перебувати під пильним контролем. Секретність технологій і невеликий розмір роблять їх привабливою метою контрабандистів.

Звіт передали до Конгресу в середу, а його копією поділилися з журналістами The New York Times. Відредаговану версію документа офіційно опублікували в четвер, 11 січня.

Повідомляється, що високий відсоток зброї, якої бракує, або за яку не відзвітували одразу в урядових базах даних, "може збільшити ризик крадіжки або перенаправлення".

У доповіді зроблено висновок, що навіть за допомогою більш досконалих способів моніторингу відстежити додаткове постачання буде складно, "оскільки їхні [України] інвентарні запаси продовжують змінюватися", а з плином часу в сенсі точності підрахунків все буде складніше.

Описані в доповіді озброєння — лише невелика частина військової техніки на суму близько 50 млрд доларів, яку США передали Україні з 2014 року. Основні ж озброєння передавалися вже після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Хай там як, розслідування Пентагону вказує на спроби провести облік американської військової допомоги, яка являє собою високий ризик. За словами журналістів, дедалі більша кількість законодавців, які скептично ставляться до ідеї того, що США слід бути головним військовим донором України, виступають проти надсилання додаткової допомоги Києву та вимагають більшої підзвітності.

У доповіді не йдеться про те, скільки саме з 39 139 одиниць озброєнь, які належать до категорії високого ризику і передані Україні до і після повномасштабного вторгнення, вважаються пов'язаними з порушенням закону (delinquent). Але потенційні втрати оцінюються приблизно в 1 млрд доларів із загальної суми в 1,69 млрд.

Постачання зброї в Україну

Згідно з новими підрахунками, станом на червень 2023 року, США передали Україні:

понад 10 000 протитанкових ракет Javelin;

2500 ракет Stinger;

близько 750 БПЛА Kamikaze Switchblade;

430 ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності;

23 000 приладів нічного бачення.

У небезпечних бойових умовах представники США не можуть з'їздити на лінію фронту, щоб особисто переконатися, що зброю використовують за призначенням, пишуть журналісти.

Необхідні процедури підзвітності виявляються "непрактичними в динамічній і небезпечному положенні воєнного часу", писала 15 листопада в.о. заступника міністра оборони з політичних питань Александра Н. Бейкер у своїй відповіді на більш ранню версію звіту.

Вона також вказала на те, що в київському посольстві не вистачає співробітників оборонного відомства США, щоб можна було легко відстежити найсекретнішу зброю і техніку, якої, за її словами, в Україні понад 50 000 одиниць, "і ця цифра зростає".

Нагадаємо, що 8 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав допомогу Україні на 2024 рік недостатньою і закликав країни ЄС передати більше.

Також повідомлялося, що у Путіна пригрозили ядерною зброєю у відповідь на удари по РФ далекобійним західним озброєнням.