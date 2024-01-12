Росіяни атакували Херсон: зросла кількість загиблих (фото, відео)

Вдень окупанти атакували Херсон. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Рятувальники працюють на місцях ударів.

Російська армія з тимчасово окупованого лівого берега близько 12.00 12 січня вдарила по Корабельному району Херсона. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, а також МВС.

Окупанти вбили 80-річну жінку, яка під час обстрілу перебувала на вулиці, та водія припаркованого неподалік авто. Особа останнього встановлюється.

"На місці прильоту загинула жінка. Також в автівці виявили обгоріле тіло", — повідомив Прокудін.

За інформацією голови ОВА, окупанти накрили артилерією вулиці міста.

Нагадаємо, напередодні, 8 січня, армія Росії завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Бомбардувальники Ту-95МС злетіли в акваторії Каспійського моря, а чотири винищувачі МіГ-31К — із аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області.

Ракетні удари росіян і морозна погода могли призвести до відключень світла в частині регіонів України. У Кривому Розі електрики немає в 15 тисяч абонентів, чотири котельні перевели на генератори.

За даними Повітряних сил ЗСУ, від початку повномасштабної війни армія РФ випустила по території України 63 ракети "Кинджал". Із них 25 знищили засоби ППО від західних партнерів.