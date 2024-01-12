"Найспокійніша ніч": у Повітряних силах відповіли, в чому причина "тиші" з боку ЗС РФ

Речник командування Юрій Ігнат поділився, що його приємно здивувала довідка для ранкового зведення. Ніч пройшла на диво спокійно, і військовий пояснив, чому.

Ніч на 12 січня пройшла в Україні незвично "тихо" — без атак з боку російських окупантів. Її можна вважати найспокійнішою за останній час. Про це в ефірі телемарафону 12 січня заяви речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Ця ніч, мабуть, була найспокійнішою за останній час. Не бачив таких ще довідок, які отримують, щоб формувати якісь зведення ранкові. Сьогодні не було жодного літального апарату чи жодного засобу повітряного нападу по території країни протягом ночі", — зазначив він.

Військовий поділився, що такі довідки трапляються дуже рідко. З його слів, ніч на 12 січня була дійсно "тихою".

Ігнат пояснив, що відсутність ворожих атак пояснюється погіршенням погодних умов. Негода у повітряному просторі, де ЗС РФ застосовують свої безпілотники та авіацію, і стала на заваді ударів.

"Щоправда, зараз маємо і в північній операційній зоні, і на сході, і на півдні активність ворожої авіації", — додав речник Повітряних сил.

Він проінформував, що Росія підняла 10 винищувачів та запустила на півдні й сході приблизно 5-7 розвідувальних БПЛА.

Коментар Юрія Ігната (про "тишу" вночі — з 1:30)

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат попереджав, що окрім атак дронами типу Shahed-136 ЗС РФ робитимуть ставку на нові іранські балістичні ракети. Військовий зазначив, що вони можуть стати викликом для України.

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