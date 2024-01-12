Національна безпека на морі та під землею: Китай представив корабель "Мрія" (фото, відео)

У Китаї вважають, що новий корабель допоможе знайти гідрат метану, або займистий лід, який вважають перспективним джерелом енергії. КНР прагне більшої енергетичної незалежності й проводить дослідження глибоководних ресурсів.

Китайські державні ЗМІ заявили про перемогу національної безпеки Пекіна, який представив новий корабель місцевого виробництва. Бурове судно позиціюють як найглибоководніше. Про це повідомляє Newsweek.

26 грудня судно повернулося з восьмиденного тестового рейсу протяжністю 925 км у гирлі Перлинної річки на південь від провінції Гуандун.

За голови КНР Сі Цзіньпіна програма "масштабної національної безпеки" Піднебесної тепер охоплює 16 "арен безпеки", які "твердо вкорінені в політичних і громадських комунікаціях, освіті й наукових дискусіях", зазначав 2022 року берлінський дослідницький центр Інститут китайських досліджень ім. Меркатора (MERICS).

У нового судна "найбільша та найкомплексніша бортова лабораторія у світі", пише CTGN. Воно може успішно вести розвідку копалин і отримувати морські енергетичні ресурси, необхідні для національної енергетичної безпеки.

Новий корабель Китаю "Мрія"

Представники берлінського центру вважають, що позиція Китаю, орієнтована на безпеку, яку підживлюють внутрішні та зовнішні загрози чинній владі, свідчить про те, що Пекін відходить від колишньої моделі, коли на перше місце ставився розвиток.

Національна безпека тепер пропагується як міждисциплінарна галузь досліджень. Створюються нові спеціалізовані дослідницькі центри, програми та фонди. До всього іншого додалася ще й морська безпека.

Новий китайський корабель

"Гарантування безпеки закордонних інтересів Китаю — це остання частина пазла", — вважають представники берлінського центру.

Корабель Mengxiang ("Мрія") побудувала Китайська геологічна служба Міністерства природних ресурсів. Його довжина — 180 метрів, ширина — 32 метри, водотоннажність становить близько 36 000 тонн. Корабель може долати відстань 27 358 км без поповнення запасів.

Площа такої плавучої лабораторії — 9750 кв. метрів. Корабель проводитиме дослідження в дев'яти галузях, зокрема і в мікробіології.

Але, мабуть, головна його особливість — можливість бурити свердловини на глибині майже понад 11 км нижче за рівень моря — крізь земну кору та верхню частину розпеченої мантії.

У Китаї вважають, що корабель може допомогти зробити країну більш енергетично незалежною завдяки дослідженням глибоководних ресурсів природного газу, таких як гідрат метану, також відомий як займистий лід. Його вважають перспективним джерелом енергії.

Нагадаємо, що розбіжність між ядром і мантією Землі викликає циклічні "бурчання".

Раніше повідомлялося, що в КНР націлилися на нову спірну територію союзника США.