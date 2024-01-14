Мобілізація в Україні: відстрочку від призову пропонують видавати не за групою інвалідності

У новій редакції законопроєкту про посилення мобілізації прописано норми, якими передбачається надання відстрочки за списком певних захворювань.

Народна депутатка Олена Мошенець розповіла, що в новому законопроєкті про мобілізацію буде особливо розглянута мобілізація людей з інвалідністю. Про це політична діячка розповіла в ефірі Національного телемарафону.

Мошенець зазначила, що звільняти від мобілізації та давати відстрочку хочуть не за групами інвалідності, а за списком хвороб.

За словами народної депутатки, є хвороби, з якими можна виконувати обов'язки та бути мобілізованим, а є такі, з якими в жодному разі не можна, "наприклад, туберкульоз". Втім, вона як представниця антикорупційного комітету занепокоєна тим, що існує значний корупційний ризик під час визначення хвороб та видачі довідок.

"Як на мене, були дуже суттєві зрушення, тому що останній варіант (закопроєтку — ред.), про який я чула, передбачає не групи інвалідності, а визначені конкретні захворювання, які дадуть можливість або мати відстрочку від мобілізації, або не бути мобілізованими. Це стосується не лише самих військовозобов'язаних, а й членів їх сімей", — розповідає Мошенець.

Політична діячка вважає, що це дуже важливо, адже третя група інвалідності включає в себе різні захворювання.

"Над цим працює профільне міністерство", — додала Мошенець.

Нагадаємо, депутатів можуть позбавити броні від мобілізації.

Також Фокус писав про плани щодо мобілізації жінок.