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Мобілізація в Україні: відстрочку від призову пропонують видавати не за групою інвалідності

Вікторія Ситняк
Фото: УНИАН | Фото ілюстративне

У новій редакції законопроєкту про посилення мобілізації прописано норми, якими передбачається надання відстрочки за списком певних захворювань.

Народна депутатка Олена Мошенець розповіла, що в новому законопроєкті про мобілізацію буде особливо розглянута мобілізація людей з інвалідністю. Про це політична діячка розповіла в ефірі Національного телемарафону.

Мошенець зазначила, що звільняти від мобілізації та давати відстрочку хочуть не за групами інвалідності, а за списком хвороб.

За словами народної депутатки, є хвороби, з якими можна виконувати обов'язки та бути мобілізованим, а є такі, з якими в жодному разі не можна, "наприклад, туберкульоз". Втім, вона як представниця антикорупційного комітету занепокоєна тим, що існує значний корупційний ризик під час визначення хвороб та видачі довідок.

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"Як на мене, були дуже суттєві зрушення, тому що останній варіант (закопроєтку — ред.), про який я чула, передбачає не групи інвалідності, а визначені конкретні захворювання, які дадуть можливість або мати відстрочку від мобілізації, або не бути мобілізованими. Це стосується не лише самих військовозобов'язаних, а й членів їх сімей", — розповідає Мошенець.

Політична діячка вважає, що це дуже важливо, адже третя група інвалідності включає в себе різні захворювання.

"Над цим працює профільне міністерство", — додала Мошенець.

Нагадаємо, депутатів можуть позбавити броні від мобілізації.

Також Фокус писав про плани щодо мобілізації жінок.