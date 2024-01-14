ЗСУ знищили понад 500 одиниць бойової техніки: які машини втратив ворог за тиждень (фото)

Російські військові зазнали втрат в особовому складі та військові техніці. Також українські бійці знищили ворожі ракети та безпілотники, розповів перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

За тиждень Збройні сили Російської Федерації втратили 5270 осіб та 534 одиниці озброєння та військової техніки. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк у своєму Telegram.

"За тиждень з 7 по 14 січня 2024 року Силами оборони України знищено близько 5270 осіб особового складу противника", — сказав Олександр Павлюк.

Він зазначив, що озброєння та військова техніка російської армії зазнала суттєвих втрат, а саме було уражено:

53 танки;

122 бойові броньовані машини;

94 артилерійські системи;

шість реактивних систем залпового вогню;

11 установок протиповітряної оборони;

144 одиниці автотехніки;

26 одиниць спецтехніки.

Також українські військові знищили 28 ворожих ракет та 50 безпілотних літальних апаратів.

"Тримаємо темп! Разом до Перемоги!" — додав Олександр Павлюк.

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України знищили ворога та його військову техніку за допомогою безпілотних літальних апаратів. Серед втрат ЗС РФ були зафіксовані танки, самохідні гаубиці, БТР.

8 січня у пресслужбі СБУ повідомили, що українським військовим вдалося знищити російський комплекс орбітального подавлення супутників "Тирада-2". На Донецькому напрямку оператори третього окремого полку ССО виявили під час розвідувальних дій виявили ворожу техніку. Ворог зазнав втрат після "точного вогневого ураження".