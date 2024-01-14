"Жах та смерть": офіцер ЗСУ пояснив, чому чоловіки бояться мобілізації (відео)

Світогляд новобранців змінюється, коли вони бачать внутрішнє побратимство та відношення командира і бійця. Майор ЗСУ Максим Жорін запевнив, що в їхній бригаді люди можуть спілкуватися на рівних.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін вважає, що громадяни бояться мобілізації через те, що мають страх перед тим, чого ще не знають. Про це він повідомив в інтерв'ю "ТСН.ua".

"До того як вони (мобілізовані, — ред.) потрапляють до армії в них існує страх перед тим, чого вони не знають. Вони не знають, що їх чекає взагалі", — сказав Максим Жорін.

З його слів, цивільні уявляють війну "як суцільний жах і смерть". Жорін зазначив, що можливо "десь так і є", але військові сприймають це абсолютно інакше. Також він наголосив, що новобранці міняють своє ставлення до життя, коли потрапляють в колектив 3-ї ОШБр. Зокрема, їхній світогляд змінюється, коли вони бачать внутрішнє побратимство та відношення командира і бійця.

"У нас командир і боєць — це не люди з різних світів, це люди з одного світу. У нас командир — це перший серед рівних, а не людина, до якої не можна підходити", — пояснив майор ЗСУ.

Заступник командира 3-ї ОШБр додав, що в їхній бригаді люди можуть спілкуватися на рівних — бійці підходять з ініціативами до командира, а командир може підійти з проханнями чи ідеями до старшого начальника. У результаті внутрішня атмосфера створює фундамент для того, аби це конвертувалося в результати на полі бою.

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