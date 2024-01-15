"Волнорез" у минулому: РФ почала встановлювати на танки РЕБ-комплекси "Сания" (фото)

"Сания" може виявляти БпЛА на відстані до 1,5 км та "виводити його з ладу" на відстані до 1 км. Новий РЕБ "засвітився" на російському танку Т-80БВМ.

На російських танках почали встановлювати комплекси РЕБ "Сания", щоб захиститися від українських дронів. Про це пише видання Defense Express.

Так, на офіційному відео від Міноборони РФ "засвітився" танк Т-80БВМ 9-ої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу з встановленим на ньому новим комплексом радіоелектронної боротьби "Сания".

"Про появу такого комплексу від російської компанії 3MX вперше стало відомо у жовтні 2023 року. Тоді було зазначено, що "Сания" може виявляти БпЛА на дальності до 1,5 км та "виводити його з ладу" на дальності до 1 км. Також заявлене живлення — до 1100 Вт", — пише Defense Express.

Також зазначається, що днями з'явилась інформація про встановлення комплексу РЕБ з аналогічною назвою Sania у ЗСУ на німецькі БМП Marder 1A3, проте джерело інформації вказане не було.

Аналітики Defense Express звернули увагу на те, що в РФ не так давно вже хизувалися встановленням на броньованій техніці комплексу РЕБ "Волнорез", але він мав трохи інший вигляд. При цьому розповідали про виключну ефективність РЕБ "Волнорез" і його масове встановлення.

Поява нового комплексу свідчить про те, що "Волнорез" виявився неефективним.

"Водночас наразі питання забезпечення возимим РЕБ всієї військової техніки є більш ніж важливим завдання, бо дозволяє, як мінімум, створити перешкоди у використанні FPV-дронів. Й на це ворог витрачає значні ресурси та проводить встановлення різноманітних комплексів у польових умовах", — пише видання.

Нагадаємо, що в Україні випускають комплекси РЕБ, які місцеві громади можуть самостійно придбати, щоб захиститись від ударів РФ. Наявні українські комплекси здатні ефективно відвести російські ракети і дрони-камікадзе, якими росіяни б'ють по населених пунктах.

Раніше повідомляося, що дрон ЗСУ скорегував удар по російському комплексу РЕБ з системою ШІ. Завдяки низці влучань по російських системах РЕБ українські безпілотники мають можливість протидіяти просуванню ЗС РФ під Авдіївкою.