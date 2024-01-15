"Сиди вдома": ухилянти не мають права жити повним життям, — Кім про мобілізацію

За словами очільника Миколаївської ОВА, є різні обставини, через які українці не хочуть служити, однак у перший день повномасштабного вторгнення біля ТЦК вишикувалися величезні черги.

В Україні триває загальна мобілізація і права ухилянтів можуть бути обмежені, адже вони не виконують бойові завдання. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканала "Ми-Україна" 14 січня.

За його словами, він за більш справедливі процеси мобілізації, і якщо повернутися в період 24 лютого 2022 року, то ніхто не питав про закони, згідно з якими потрібно обов'язково йти воювати. Величезна кількість чоловіків вишикувалися в чергу біля ТЦК, щоб захищати свій дім.

Зараз ситуація дещо інша і людей на фронті не вистачає. Відповідно, Віталій Кім вважає, що права ухилянтів можуть бути обмежені і за нинішніх обставин це нібито абсолютно нормально.

"Їх ловлять ТЦК — це нормально. Якщо ти ухилянт, то будь добрий, ти не маєш права жити повним життям і кайфувати. Якщо ти ухилянт — сиди вдома. Бувають різні обставини: ти боїшся або не хочеш принципово, або щось інше. Ти повинен мати обмеження, тому що ти не виконуєш те, що виконують інші", — заявив Віталій Кім.

Водночас якщо взяти різні опитування, зокрема тих, хто не воює, продовжує очільник Миколаївської ОВА, то результати покажуть, що не потрібно мобілізовувати тих, хто не бажає. Політик переконаний, що насамперед про це потрібно запитувати тих, хто вже тривалий час перебуває на фронті.

Нагадаємо, 13 січня повідомлялося, що в Україні діє несправедливе ставлення до війни з РФ, на що вказав Віталій Кім. За його словами, багато що залежить від територіального чинника, адже чим далі люди від фронту, тим більше вони вимагають воювати до перемоги. Ті ж, хто перебуває біля лінії фронту, замислюються про переговори.