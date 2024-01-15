НАТО змоделює вторгнення Путіна на найбільших навчаннях з F-35 Lightning і P-8 Poseidon

За даними журналістів, ВПС Великої Британії залучать винищувачі F-35B Lightning і літаки-розвідники Poseidon P-8. На навчаннях відпрацьовуватимуть вторгнення в одну з країн НАТО.

Велика Британія направить 20 000 військовослужбовців на найбільші військові навчання НАТО з часів холодної війни. Під час цієї ініціативи планують відпрацьовувати вторгнення російських сил. Про це пише The Daily Mail.

У навчаннях буде задіяний один із двох нових авіаносців британського Королівського флоту, вісім військових кораблів, разом із винищувачем F-35 ВПС Великої Британії, який відпрацьовуватиме польоти в умовах, наближених до бойових.

У понеділок, 15 січня, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс оголосить про направлення військовослужбовців армії, флоту і ВПС. У підготовці братимуть участь військовослужбовці з 31 країни Європи.

За даними журналістів, Шаппс попередить про те, що Захід стоїть на "роздоріжжі", а навчання "Стійкий захисник" (Steadfast Defender) забезпечать "життєво важливу впевненість у боротьбі з путінською загрозою".

Цим військовим навчанням передувало рішення британської влади виділити додатковий пакет допомоги Україні на суму 2,5 млрд фунтів стерлінгів (2,9 млрд євро) і про спільну операцію зі США проти єменських хуситів.

Грант Шаппс викладе своє бачення щодо того, як Велика Британія стримуватиме потенційні загрози, оскільки союзники, як і раніше, занепокоєні викликом, який виходить від президента РФ Володимира Путіна.

Очікується, що він скаже про настання нової епохи, в якій слід бути готовими до того, щоб стримувати ворогів і вести за собою союзників.

Британська армія Фото: пресцентр Міноборони

"Сьогодні наші супротивники старанно відновлюють свої загородження, повстають старі вороги, перекреслюються лінії фронту, танки буквально стоять на газоні України, а основи світового порядку стрясаються дощенту", — оголосить міністр оборони.

Близько 16 000 військовослужбовців з танками, артилерією і вертольотами будуть перекинуті з британської армії по всій Східній Європі в межах навчань, починаючи з наступного місяця.

Близько 16 000 британських військовослужбовців, а також танки, артилерію і гелікоптери передислокують по всій території Східної Європи з наступного місяця.

Джерела в обороні заявили, що під час навчань буде моделюватися вторгнення в країну-члена. Але як основну загрозу вбачають Росію і тероризм. Королівський флот направить понад 2000 моряків на восьми військових кораблях і підводних човнах, а понад 400 морських піхотинців Королівської морської піхоти вирушать за Полярне коло.

Нагадаємо, що влада Швеції прискорює виробництво боєприпасів для України калібру 155 мм. Укладено новий контракт із компанією Nammo.

Також повідомлялося, що за час масованого обстрілу України в самій РФ протягом дня впали дві ракети "Калібр". Російська влада заявила про "невстановлений пристрій".