Через війну в Україні: оборонні заводи в Польщі в рази збільшують виробництво зброї, — ЗМІ

За даними журналістів, початок війни в Україні та різке зростання попиту на озброєння змусили заводи в Польщі збільшити виробництво до максимального рівня.

Завдяки великим вкладенням у сферу оборонної промисловості підприємства в Польщі істотно збільшують обсяги виробництва військового спорядження. Це стосується насамперед тротилу, стрілецької зброї та гаубиць. Про це повідомляє видання RP.pl.

За даними джерела, навіть підприємства, які нещодавно пройшли модернізацію, прагнуть розширити свої виробничі потужності, оскільки вже настав момент, коли вони не в змозі повністю задовольнити зростаючий попит.

Так, за даними видання, через два роки після відкриття фабрика Łucznik у Радомлі планує збільшити виробництво гвинтівок до 100 тисяч одиниць на рік, втричі збільшивши поточні обсяги виробництва. На виробничих площах заводу активно проводиться оновлення обладнання, і вже затверджено будівництво додаткових цехів.

А компанія Huta Stalowa Wola, що спеціалізується на виробництві важкої артилерії, включно з далекобійними самохідними гаубицями Krab і автоматичними мінометами Rak, тільки нещодавно завершила технологічну модернізацію, вклавши в неї десятки мільйонів злотих. Проте наразі ці інвестиції виявляються недостатніми.

Крім того, суднобудівні заводи Remontowa Shipbuilding і PGZ пройшли термінову реконструкцію з метою очолити проєкт з будівництва трьох ліцензійних багатоцільових фрегатів нового покоління, оцінених у 15 мільярдів злотих. Аналітики висловлюють надію, що ці кроки допоможуть запобігти нещодавно передбаченій кризі Військово-морських сил Польщі.

На додаток до цього, польська компанія Autosan, яка попередньо спеціалізувалася на створенні електричних автобусів, переметнулася на виробництво Waran — останнього багатоцільового броньованого автомобіля, що має високу мобільність. Ця машина призначена для використання в ближній артилерійській розвідці, а також у ролі універсальної транспортної платформи на полі бою.

Як повідомляє видання, початок війни в Україні та різкий зліт попиту на вибухівку призвели до того, що завод Nitro-Chem у Бидгощі був змушений максимально збільшити виробництво тротилу.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, що будь-які заяви Польщі про готовність передати Україні далекобійні ракети не можна сприймати серйозно, адже вона особисто не має подібної зброї. Західні країни не проти, щоб Україна била по міжнародно визнаній території РФ будь-якими ракетами, але не західними боєприпасами, тому Києву потрібні власні дрони і ракети.