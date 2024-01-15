У Дніпрі хочуть створити групи розшуку та оповіщення військовозобов'язаних, — ЗМІ (фото)

За інформацією у документі, відповідні дільниці планують розгорнути у приміщеннях районних адміністрацій. Крім того, до роботи можуть залучити представників ТЦК та СП.

У міській раді Дніпра пропонують створити групи розшуку та спеціальні дільниці для оповіщення військовозобов’язаних. Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на проєкт рішення виконкому міськради від 12 січня.

За інформацією видання, дільниці для оповіщення військовозобов’язаних чоловіків та постачальників транспортних ресурсів хочуть розгорнути у приміщеннях районних адміністрацій у Дніпрі. Крім того, до роботи планують залучити представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Згідно із документом, у структуру дільниць оповіщення можуть входити:

управління дільниці оповіщення;

група оповіщення за домашніми адресами;

група оповіщення за службовими адресами;

група аналізу;

група розшуку.

Також у проєкті рішення зазначено, що керівники дільниць оповіщень повинні:

вжити заходів щодо комплектування та затвердження персонального складу груп дільниць оповіщення;

залучити до роботи представників районних ТЦК та СП;

визначити питання щодо проведення заходів оповіщення та інструкції, а також тривалості робочого дня.

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Станом на 15 січня 2024 року рішення поки не набрало законної сили. Його має схвалити виконком міськради Дніпра.

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