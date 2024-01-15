"Гарантія проти путінської загрози": Британія направить 20 тисяч військових на навчання НАТО

Авіаносна ударна група діятиме на чолі авіаносця Queen Elizabeth. З його палуб здійматимуться винищувачі п'ятого покоління F35 у супроводі фрегатів, есмінців і гелікоптерів.

Британія направить 20 тисяч військовослужбовців для участі у великих навчаннях НАТО в Європі Steadfast Defender. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони країни.

Міністр оборони Грант Шаппс оголосив, що по всій Європі розгорнуть військовослужбовців Королівських ВМС, британської армії і Королівських ВПС. Це відбудеться у першій половині першій 2024 року. Під час навчань Збройні сили Великої Британії приєднаються до тисяч військовослужбовців з 31 країни-члена НАТО і Швеції. Вони діятимуть в різних державах, що збігається з 75-м роком існування Альянсу.

"Ми у новій епосі, і ми повинні бути готові стримувати наших ворогів, готові очолити наших союзників і готові захищати нашу країну, коли надійде заклик", – наголосив він.

Сполучене Королівство використовуватиме найсучасніші винищувачі та літаки спостереження, яке є у їхній наявності. Найсучасніші військові кораблі та підводні човни Королівського флоту візьмуть участь у навчаннях. Також протестують повний спектр можливостей армії – від логістики до бронетанкової техніки та сил спеціальних операцій.

"Це продемонструє, як наші військові об’єднаються з колегами з 30 країн НАТО та Швеції, забезпечуючи життєво важливу гарантію проти загрози з боку Путіна", – додав міністр.

Авіаносна ударна група буде у складі авіаносця Queen Elizabeth. З його палуб здійматимуться винищувачі п'ятого покоління F35 у супроводі фрегатів, есмінців і гелікоптерів.

На суші Британія залучить понад 16 тисяч солдатів на чолі з бойовою групою 7-ї легкої механізованої бригади, яка чудово провела нещодавню операцію в Косові. Усе це робить найбільшим розгортанням сухопутних сил в НАТО за останні 40 років.

Нагадаємо, 11 грудня стало відомо, що Велика Британія передасть Україні військові машини-амфібії Viking. За даними Міноборони Британії, нова коаліція надасть довгострокову підтримку Україні, включно з навчанням, обладнанням та інфраструктурою для зміцнення безпеки в Чорному морі.