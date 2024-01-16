Масована атака БПЛА: у Бєлгороді та Воронежі пролунали вибухи, є постраждалі (фото, відео)

Міноборони Росії заявило про ліквідацію українських дронів у двох регіонах — знищено 5 та перехоплено 3 БПЛА над Воронезькою областю, та 4 над Бєлгородською. В обласних центрах зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Вночі 16 січня безпілотні літальні апарати атакували Воронезьку Область (Російська Федерація). Про це повідомили в Міністерстві оборони Росії у Telegram.

Оборонне відомство РФ звинуватило Україну в атаці.

"Протягом сьогоднішньої ночі припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони Росії заявили, що нібито черговими засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять і перехоплено три БПЛА над територією Воронезької області, а ще чотири — над Бєлгородською.

Атака Воронезької області

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що засоби ППО відбили атаку БПЛА в регіоні.

"В одному багатоквартирному будинку ліквідовано спалах на балконі. Ще у двох багатоповерхівках та ряді приватних будинків вибиті вікна", — сказав Олександр Гусєв.

З його слів, внаслідок влучання збитого БПЛА до квартири на вулиці Тепличній медична допомога знадобилася дівчинці 2013 року народження, у неї різані рани руки, ноги та шиї. Їй медичну допомогу надали на місці.

За повідомленням видання Baza, у квартирі на вулиці Тепличній у Воронежі, в яку влучили уламки БПЛА, вигорів балкон, також там вибило вікна та балконні двері. Крім цього, були пошкоджені меблі.

"На той момент вибуху в кімнаті знаходилася 10-річна Даша. Вона отримала рани рук та ніг. На щастя, травми виявились незначними", — йдеться у повідомленні.

Наслідки влучання уламків БПЛА у квартиру у Воронежі Наслідки влучання уламків БПЛА у квартиру у Воронежі

За словами мера Воронежа Вадима Кстеніна, внаслідок атаки БПЛА довелося евакуювати жителів одного з будинку. Також у місті ввели режим міської НС.

З його слів, внаслідок вибухів у місті постраждали вікна в чотирьох житлових будинках.

За інформацією губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, у Бєлгородському районі системи ППО нібито збили безпілотник до підльоту до міста. За попередніми даними, постраждалих немає.

"Є пошкодження у двох приватних домоволодіннях: вибиті вікна, посічено паркан та пошкоджено господарську споруду. Інформація уточнюється", — пояснив Гладков.

Нагадаємо, росЗМІ повідомили, що в ніч на 16 січня у російському Воронежі, а саме в Південно-Західному районі та Шилово, місцеві жителі чули понад 15 вибухів. Після чого у Воронежі почали знаходити уламки БПЛА.