В Україні розробили бронебійний боєприпас EFP-S для FPV-дронів (фото)

Боєприпас призначений для ураження легкоброньованої техніки противника — самохідних артилерійських установок, БМП, бронетранспортерів тощо.

Українські зброярі розробили новий бронебійний боєприпас для FPV-дронів. Боєприпас EFP-S ефективний проти легкоброньованої техніки, яка захищена антидроновими засобами та оснащена захистом від кумулятивних снарядів. Про це 15 січня повідомив Telegram-канал Army of Drones.

За допомогою нового боєприпасу українські безпілотники зможуть ефективно знищувати ворожі самохідні установки (САУ), бойові машини піхоти (БМП), бронетранспортери та іншу легкоброньовану техніку.

"Бойова частина нового боєприпасу EFP-S має "ударне ядро", потужну заброньову дію і велику дальність дистанційного ураження", — пишуть автори публікації.

Також повідомляються і тактико-технічні характеристики боєприпасу:

вага уражаючого елемента — 165 г;

швидкість уражаючого елемента — 1800 м/с;

радіус ефективного ураження — 8 метрів.

Боєприпас EFP-S складається з: знімної частини корпусу, гвинтів кріплення знімної частини, ковпачка для фіксації детонатора, адаптера для кріплення до рами дрона, прицілу для вивіряння курсової камери й гумової підкладки.

Вся конструкція кріпиться до безпілотника за допомогою нейлонових хомутів.

Нагадаємо, у Міноборони Великої Британії вважають, що Збройні сили РФ не можуть протистояти ударам українських FPV-дронів під час бойових дій на лівому березі Херсонської області. Повідомляється, що окупанти там втратили до 90% бойової техніки.