Нічна атака БПЛА: дрони намагалися атакували військовий аеродром РФ, — ЗМІ (відео)

За даними журналістів, дрони намагалися атакувати аеродром "Балтимор". Внаслідок ударів БПЛА пошкоджено багатоповерховні будинки у Воронежі.

Вісім безпілотників намагалися атакувати вночі 16 січня авіабазу "Балтимор", що у Воронезькій області (Росія). Два з 8 БПЛА було збито над аеродромом. Про це повідомляє видання ASTRA.

Тим часом, як повідомили в Міністерстві оборони Росії, черговими засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять і перехоплено три БПЛА над територією Воронезької області, а ще чотири — над Бєлгородською.

"Протягом сьогоднішньої ночі припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Ще один дрон влучив у балкон квартири 10-поверхового будинку на вулиці Тепличній, 6, де легкі поранення отримала 10-річна дівчинка. Цей будинок розташовано за 7 км від аеродрому.

"Уламки ще одного безпілотника знайшли жителі будинку 67 на вулиці Острогозька. Він знаходиться за 2 кілометри від аеродрому. Уламки ще одного БПЛА впали в районі села Архангельське, іншого в районі села Новогрем'яченське, з'ясувала ASTRA. Ще 2 БПЛА впали у селі Девиця", — йдеться у повідомленні.

За інформацією губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, у Бєлгородському районі системи ППО нібито збили безпілотник на підльоті до міста. За попередніми даними, постраждалих немає.

Усього внаслідок атаки пошкодження отримали 35 квартир у 10 будинках, повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.

Відомо, що авіабаза "Балтимор" у Воронезькій області належить Повітряно-космічним силам Росії у складі 6-ї армії ПКС і ППО Західного військового округу. Згідно з відкритими даними, на аеродромі дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк. Аеродром регулярно використовується ПКС РФ для завдавання авіаударів по території України з 24 лютого 2022 року.

Тим часом росЗМІ повідомили, що в ніч на 16 січня у російському Воронежі, а саме в Південно-Західному районі та Шилово, місцеві жителі чули понад 15 вибухів. Після чого у Воронежі почали знаходити уламки БПЛА.

Раніше ексголова "Роскосмосу" та окупаційний сенатор від так званої "виконавчої влади" Запорізької області Дмитро Рогозін поскаржився на велику кількість українських дронів на фронті.