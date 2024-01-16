ЗС РФ збільшили кількість цивільних автівок у складі військових колон: що планує ворог (фото)

Транспорт перевозив щебінь та невстановлену суміш, схожу на промислово-будівельну відсипку. Організована російська колона прослідувала через Маріуполь у напрям Нікольського, розповів радник мера Петро Андрющенко.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області Збройні сили Російської Федерації використовують цивільний автотранспорт у складі військово-інженерних колон. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Фіксуємо активізацію використання цивільного автотранспорту в складі військово-інженерних колон", — сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що у понеділок, 15 січня, по бульвару Шевченка прослідувала організована колона, у складі якої були "вантажівки будівельного призначення", військового забарвлення та з літерами V. Зокрема, одна з машин схожа на екскаватор, а інші три — різновиди самоскидів.

Російська колона у Маріуполі Російська колона у Маріуполі

Зі слів Андрющенка, транспорт ЗС РФ перевозив щебінь та невстановлену суміш, схожу на промислово-будівельну відсипку. Крім цього, він наголосив, що більшість з колони — цивільний транспорт. Організована ворожа колона прослідувала через Маріуполь у напрям Нікольського Донецької області.

Він додав, що противник масово задіює цивільний транспорт та цивільних працівників для облаштування фортифікацій задля маскування робіт і ускладнення ухвалення рішень щодо зававання ударів Силами оборони.

Нагадаємо, 10 січня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські військові використовували цивільні вантажівки у складі військової колони. З його слів, було вперше помічено криті фури у колоні ворога.

12 січня Петро Андрющенко заявив, що ворог збільшив свою присутність та заводив нові підрозділи до Маріупольського району. Зокрема, за останні декілька тижнів ЗС РФ завели не менше десяти тисяч контрактників.