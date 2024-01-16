У Києві у чоловіка, який порушував громадський спокій, виявили міну "Лепесток" (фото)

На підозрілого чоловіка поскаржилася жінка, яка розповіла правоохоронцям, що він порушує громадський спокій. Під час обшуку в нього виявили предмет, схожий на протипіхотну міну.

Правоохоронці продовжують виявляти вибухонебезпечні предмети у Києві. Про це повідомили патрульні столичної поліції.

Зокрема, під час прогулянки чоловік виявив предмет, схожий на димову гранату. На місце знахідки виїхали правоохоронці. Вони ж і викликали вибухотехніків.

Тим часом в Оболонському районі жителька одного з будинків повідомила поліції про підозрілого сусіда, який порушує громадський спокій.

"Інспектори негайно прибули за потрібною адресою, двері квартири відчинив чоловік, схожий за описом заявниці. Останній агресивно поводився та нецензурно висловлювався. Охоронці порядку заспокоїли громадянина та, оглянувши помешкання, виявили предмет, схожий на протипіхотну міну", — йдеться у заяві правоохоронців.

Тож патрульні повідомили про подію слідчих та викликали на місце вибухотехніків.

Фото: Поліція Києва

Як діяти, якщо ви знайшли підозрілий предмет, схожий на вибухівку

Патрульні нагадують про лінію 112, де приймаються дзвінки за всіма випадками порушень. Повідомляйте про виявлення підозрілого предмета саме за цим номером.

Попередьте про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч, та позначте або обгородіть його та очікуйте рятувальників на безпечній відстані від місця місцезнаходження.

Нагадаємо, що категорично заборонено:

наближатися до вибухонебезпечного предмета;

підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;

курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця перебування небезпечного предмета;

приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

Тим часом у Черкаській області, в Жашкові, невідомі закинули гранату просто на приватний двір працівника ТЦК. В результаті вибуху сталося пошкодження паркану та газової труби.