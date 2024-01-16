Помста за активність на лівому березі: ЗС РФ скинули 13 авіабомб на Херсонщину, — Гуменюк

За словами начальниці пресцентру ОК "Південь", від дій противника постраждали як адміністративні будівлі, так і житлові будинки. Терор з боку окупантів триває.

Російські окупанти продовжують активності на півдні України і збільшили кількість ударів по правобережній частині Херсонської області. Про це заявила начальниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, тільки за останню добу зафіксовано, що противник випустив по звільненій частині Херсонської області 13 керованих авіабомб. У результаті постраждали як житлові будинки, так і адміністративні будівлі.

При цьому Наталя Гуменюк вважає, що ЗС РФ спеціально створили певну напругу в повітрі, щоб відвести увагу від своїх літаків, які вони напередодні втратили.

"Вони активізували тактичну авіацію за минулу добу в нашій зоні відповідальності, спрямувавши, зокрема, 13 керованих авіабомб по правому березі, намагаючись вдарити максимально по цивільній інфраструктурі. Якраз житлові будинки, адмінбудівлі постраждали, пункт незламності пошкоджено. Це все ворог намагається перетворити на такий тиск, як помсту за нашу активність на лівому березі", — заявила речниця ОК "Південь".

Окремо було зазначено, що противник свої дії на лівому березі Дніпра не вважає успішними, попри продовження штурмів. У зв'язку з цим їхня інтенсивність останнім часом значно знизилася.

"Тримаємо самі позиції і продовжуємо роботу з розширення плацдарму, навіть якщо, що це надзвичайно важко", — продовжила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 15 січня повідомлялося, що втрата літаків ЗС РФ А-50 та Іл-22 може відтермінувати ракетні обстріли України. За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, це були не просто літаки, адже на них розгорталися відповідні командні пункти. За допомогою цієї апаратури ворог здійснював наведення потужних ударів.