F-35 погрожує прорвати будь-яку ППО: літак отримає новітню ракету AGM-88G (фото)

Протирадіолокаційна ракета AGM-88G має деякі компоненти з попереднього варіанту, однак має вдосконалену навігаційну систему та технологію "стелс".

Міністерство оборони США надало компанії Lockheed Martin доповнення до контракту вартістю 97,3 млн доларів на інтеграцію високошвидкісних протирадіолокаційних ракет класу "повітря-земля" AGM-88G (HARM) на літаки F-35A/B/C. Про це 15 січня повідомили в Naval Technology.

Фахівці зазначають, що таке рішення дасть перевагу машинам, яка полягає у збільшеній дальності дії, а це понад 130 км, що дає змогу ракеті уражати цілі з безпечної відстані.

Ще одна характерна особливість AGM-88G — вдосконалена навігаційна система. На відміну від AGM-88E і AGM-88F, що використовують інерціальну навігацію і GPS, AGM-88G оснащена радаром на міліметрових хвилях для наведення на ціль.

Макетний зразок AGM-88G у вантажному відсіку винищувача F-35

Ракета також демонструє підвищену живучість. У її конструкції реалізовано безліч функцій для протидії ворожим засобам ППО, включно з технологією "стелс" для зниження радіолокаційного виявлення і засобами електронної протидії [ECCM] для боротьби зі спробами глушіння.

AGM-88G має деякі компоненти з попереднього варіанту AGM-88E. Водночас ракета отримала новий двоімпульсний двигун замість прямоточного повітряно-реактивного, новий ракетний стелс-корпус і нове хвостове оперення зі стабілізаторами, що виконують функцію рулів.

Нарешті, AGM-88G оснащена поліпшеною боєголовкою порівняно зі своїми попередниками. Цю сучасну боєголовку розроблено так, щоб бути більш смертоносною та ефективною проти розширеного кола цілей, включно з укріпленими спорудами та сучасними системами ППО противника.

Нагадаємо, у грудні минулого року було опубліковано фото винищувача F-35C на американському авіаносці USS Abraham Lincoln з незвичайним дзеркальним покриттям. Експерти зазначили, що таке рішення покликане зменшити помітність винищувача.