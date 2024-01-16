"Віддані підтримці України: у Пентагоні назвали дату проведення нового "Рамштайну"

Коаліція, до якої входять майже 50 членів і партнерів Альянсу, й надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 23 січня. Подробиці повідомили у пресслужбі Пентагону.

Під час телефонної розмови 16 січня міністр оборони США Ллойд Остін та керівник Міноборони України Рустем Умєров обговорили дату організації заходу. Також посадовці поспілкувалися не тільки стосовно майбутнього засідання Контактної групи з оборони України, але й щодо ситуації на місцях.

Міністр Остін висловив запевнення щодо підтримки України. Він наголосив на тому, що США й надалі підтримуватимуть український народ в боротьбі проти російської агресії. Це відбуватиметься у коаліції з приблизно 50 членів Альянсу та партнерів.

"Обидва лідери пообіцяли залишатися в тісному контакті", — додали у Міноборони США.

Війна Росії проти України та засідання "Рамштайну"

Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 22 листопада. Тоді Рустем Умєров назвав п’ять ключових підсумків, серед яких було забезпечення українських міст додатковими ППО – один із пріоритетів на цю зиму. Нідерланди підготували 2 млрд євро на військову допомогу Україні, а Естонія надала фінансування на діяльність ІТ-коаліції.

Норвегія та Велика Британія в рамках Морської коаліції вирішили шукати способи ще більше посилити безпеку у Чорному морі. Також обговорювалася необхідність подальшого руху України в НАТО та зміни для повної взаємосумісності з партнерами.

Вперше у засіданні "Рамштайну" взяв участь Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він розповів, що Збройні Сили України й надалі вести оборонні та наступальні операції. За його словами, ситуація на фронті ускладнена, але контролюється. Військовий подякував партнерам за роботу коаліції, яка зміцнила українські позиції та можливості.

Нагадаємо, у вересні 2023 року США на "Рамштайні" анонсували прибуття до України танків Abrams. Раніше Штати анонсували постачання 31 одного танка M1 Abrams. Українські військові опановують важку бронетехніку в Німеччині.