Ракети Vampire і БпЛА атакували Бєлгородську область: в регіоні частковий блекаут

Внаслідок атаки є ушкодження інфраструктурних об'єктів. За попередніми даними, постраждалих немає, проінформвав губернатор Бєлгородської області.

В Бєлгородській області в РФ ППО збила українські ракети РСЗВ Vampire і БпЛА. Про це повідомляє Міністерство оборони РФ.

"Сьогодні вранці припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням РСЗВ RM-70 "Вампір" та БпЛА літакового типу. Черговими засобами ППО було знищено 4 реактивні снаряди і 2 українські БпЛА перехоплено над територією Бєлгородської області", — йдеться в повідомленні.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок атаки є ушкодження інфраструктурних об'єктів. За попередніми даними, постраждалих немає.

"У Бєлгородському районі є пошкодження у житловому секторі – пошкоджено скління у житловому будинку, покрівля, сталося займання господарської споруди. В одному із селищ сталося відключення електрики. Пожежний розрахунок та оперативні служби виїхали на місце. Ушкодження уточнюються", — зазначив він..

Нагадаємо, що вночі 16 січня безпілотні літальні апарати атакували Воронезьку область в РФ. У Міноборони Росії заявили, що нібито черговими засобами ППО було знищено 5 і перехоплено 3 БпЛА над територією Воронезької області, а ще 4 — над Бєлгородською.

У ніч проти 13 січня ЗСУ знищили вісім крилатих ракет, якими російські військові атакували Україну. Вдалося знищити 7 ракет типу Х-101/х-555/Х-55 і одну керовану авіаційну ракету Х-59.