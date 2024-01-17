Літали однаковим маршрутом: Іл-22 та А-50 могли збити блукаючим боєприпасом, — експерт

По двох військових літаках російської армії могла ефективно відпрацювати українська система типу Patriot. Ексречник Генштабу Владислав Селезньов сумнівається, що повітряні цілі знищила російська ППО.

Знищення російського розвідувального літака А-50 та пошкодження повітряного пункту управління Іл-22 стало можливим завдяки західному озброєнню, яке надали партнери України. Про те, що то був "дружній вогонь" не може бути і мови. Про це в інтерв'ю OBOZ.UA розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

"По двох військових літаках російської армії могла ефективно відпрацювати українська система типу Patriot", – припустив він.

Селезньов відкинув версію про те, що російські борти збила їхня ж ППО.

"Озвучувалася і версія про "дружній вогонь". Чому я не вірив у неї? Тому що і Іл-22, і А-50 протягом довгого періоду часу, фактично протягом двох років, літали одним і тим же маршрутом. Тому оператори системи ППО Росії чітко розуміють, де які цілі літають, яким маршрутом", – пояснив він.

Він вважає, що літаки знищили блукаючі комплекси ППО типу Patriot. Як приклад, він згадав знищення кількох літаків у Брянській області та знищення 3 винищувачів-бомбардувальників РФ над Херсонщиною.

Владислав Селезньов зауважив, що на озброєнні ЗС РФ є лише 9 одиниць А-50. Кожен з бортів коштує 300-500 мільйонів доларів. Він також припустив, що внаслідок ударів в повітряному командному пункті Іл-22 могли бути посадовці армії РФ.

Нагадаємо, що військовий оглядач Олександр Коваленко називає ураження літаків РФ над Азовським морем — дуже унікальним випадком у світовій історії воєн і конфліктів, оскільки це сталося в глибокій тиловій зоні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив знищення літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного пункту управління ворога Іл-22.

Російські літаки А-50 та Іл-22М, могли бути уражені за допомогою ЗРК Patriot. Так вважають експерти німецького Deutsche Welle. Це означає, що українське командування ризикнуло і перемістило ЗРК Patriot ближче до узбережжя.