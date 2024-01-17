Знищення А-50: РФ частково згортає операції над Азовським морем, — ISW

За даними аналітиків, ці втрати РФ не вплинуть на інтенсивність обстрілів ракетами та безпілотниками, оскільки цілі для них встановлюються за заданими маршрутами з наземних позицій.

Після того, як 14 січня Сили оборони України знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і завдали серйозних пошкоджень повітряному командному пункту Іл-22, у РФ, за деякими даними, вирішили згорнути частину операцій тактичної авіації в районі Азовського моря. Можливості для цього зменшилися. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 16 січня.

Речник ЗСУ ЗСУ України полковник Юрій Ігнат 16 січня сказав, що присутність російської тактичної авіації над Азовським морем наразі перебуває на нижчому рівні, ніж будь-коли раніше.

За словами Ігната, літаки А-50 та Іл-22 допомагали ЗС РФ знаходити повітряні цілі на відстані до 600 кілометрів і в режимі реального часу передавали інформацію російським пунктам управління в Україні.

Ігнат заявив, що такий моніторинг дозволив російській тактичній авіації бачити українські літаки здалеку і підвищив ефективність дій тактичної авіації. Оперативне командування "Південь" повідомило, що до 14 січня 2024 року на озброєнні ЗС РФ було тільки три літаки А-50 і шість модернізованих А-50У.

Ігнат заявив, що знищення одного з цих рідкісних літаків певною мірою знизить оперативні можливості Росії. Ігнат також сказав, що серйозні пошкодження літака Іл-22 вивели його з ладу, але, найімовірніше, ЗС РФ замінять і знищений А-50, і пошкоджений Іл-22.

Ці втрати не вплинуть на інтенсивність російських обстрілів ракетами й безпілотниками, оскільки цілі для ракет і дронів встановлюються за заданими маршрутами з наземних позицій.

Президент України Володимир Зеленський заявив 16 січня про те, що Україні потрібна перевага в повітрі така сама, як і на Чорному морі після ударів по російських військово-морських об'єктах.

Нагадаємо, що в провоєнних російських пабліках повідомили, що понад 10 льотчиків могли загинути під час падіння літака-радара А-50.

Також повідомлялося, що Іл-22 та А-50 могли збити боєприпасом, що блукає.