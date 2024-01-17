ЗС РФ по-новому розміщують техніку у Маріуполі: Андрющенко назвав локацію (відео)

Системною тактикою російських військових на тимчасово окупованих територіях є використання "живого щита", розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

Збройні сили Російської Федерації змінили місце розміщення військової техніки в Маріуполі Донецької області після ударів ЗСУ. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі 17 січня.

"Росіяни використовують територію торгового центру неЕпіцентр "Галактика" для розміщення військової техніки та тимчасової стоянки на ніч при перекиданні", — сказав Петро Андрющенко.

З його слів, російські окупанти почали використовувати цю територію після ударів українських військових по місцях стоянки ворога в ТРЦ "ПортCity".

"Живий щит" — системна тактика росіян", — додав радник мера Маріуполя.

Удар ЗСУ по Маріуполю: що відомо

Ввечері 14 грудня 2023 року біля ТРЦ "ПортCity" у тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів. За інформацією росЗМІ, "приліт" відбувся по базі російських військових, у результаті чого загинули 52 людини, ще понад 20 окупантів отримали поранення. Зокрема, удар було завдано по місцю дислокації, куди заїхали нові бійці — спецназівці. Також пошкоджень зазнали щонайменше десять одиниць ворожої техніки.

Нагадаємо, 16 січня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що ЗС РФ використовували цивільні вантажівки будівельного призначення в складі військово-інженерних колон.