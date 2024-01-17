Візуальне маскування: "Сухой" запатентував унікальний камуфляж для винищувача Су-75

Унікальна схема забарвлення покликана відвернути увагу від реального контуру літака, представляючи замість нього розмиту, зменшену і спотворену версію.

Російська авіабудівна корпорація ОАК запатентувала унікальну схему забарвлення і камуфляжу, розроблену спеціально для майбутнього літака нового покоління Су-75 Checkmate. Камуфляж розроблено таким чином, щоб літак було не відрізнити від форми хмар і землі над і під ним. Про це 17 січня повідомило видання The EurAsian Times.

Автори матеріалу зазначають, що прагнення зробити літак таким, що не виявляється, за рахунок неможливості візуальної ідентифікації — унікальний підхід у доктрині стелс-війни, який також натякає на роль і спосіб ймовірного використання цього літака.

Експерти вважають, що це досить цікавий підхід, оскільки камуфляж може перешкодити швидкому візуальному визначенню типу літака. Ба більше, якщо літак буде швидкоплинно помічений, то він може приховати ймовірність своїх наступних переміщень.

Мета схеми забарвлення — надати силуету літака особливого вигляду, по суті, замаскувати його під менший літак іншої моделі. У плані технічного виконання камуфляж має вигляд набору колірних плям унікальної форми й різної яскравості. Вони покликані відвернути увагу від реального контуру літака, представляючи замість нього розмиту, зменшену і спотворену версію.

Рендер літака С-75. Джерело: techcult.ru

"Дезінформаційно-спотворювальне забарвлення призначене для ускладнення візуального розпізнавання типу літака і прогнозування його можливих маневрів під час короткочасного спостереження, а також для ускладнення пошуку і відстеження літака на тлі різних підстильних поверхонь і хмарного неба", — йдеться в самому патенті.

Тим часом оглядачі поставили питання, за яких обставин ВПС противника використовують методи візуальної ідентифікації з використанням дронів і супутників з камерами електрооптичної розвідки.

"Технічний контраргумент може полягати в тому, що функція спотворення форми є зайвою, оскільки будь-який літак, який неможливо ідентифікувати навіть візуально, просто зобов'язаний бути Су-75", — підсумували експерти.

Нагадаємо, держкорпорація "Ростех" анонсувала підготовку до початку виробництва винищувачів 5 покоління Су-75 The Checkmate. Повідомлялося, що після контактів з потенційними замовниками, деякі елементи літака були перероблені.