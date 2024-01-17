"Влаштували складну ракетну пастку": у Forbes розповіли, як ЗСУ збили А-50 та Іл-22

За словами аналітиків, використовувалися ракети ЗРК Patriot PAC-2 дальністю 145 км. З меншою ймовірністю можна говорити про Patriot PAC-3 або С-300.

Увечері минулої неділі, 14 січня, українська ППО збила один із дуже рідкісних і цінних російських літаків раннього виявлення А-50. У підсумку, ймовірно, загинули всі 15 осіб, які перебували на борту. Серед них, можливо, були і високопоставлені офіцери. Про це розповів аналітик Forbes Девід Екс у своїй недавній статті.

"Хто це зробив?" — такий твіт з'явився в акаунті Повітряних сил України.

Повідомлення про знищені А-50 та Іл-22

Судячи з усього, відповідь на це питання — ракети ЗРК Patriot PAC-2 дальністю 145 км. З меншою ймовірністю можна говорити про Patriot PAC-3 або С-300 меншого радіусу дії.

Як Україна збила А-50 і Іл-22?

Як саме українці збили чотиримоторний А-50 зі встановленим зверху радаром, достеменно невідомо. У аналітика Тома Купера, автора багатьох книжок про радянські та російські військові літаки, є власна теорія.

Якщо теорія правильна, то українці влаштували пастку після того, як літаки українських ВПС — імовірно бомбардувальники Су-24 — завдали ударів по об'єктах російських ВПС в окупованому Криму. За словами Купера, кілька радарів було виведено з ладу.

Суботні удари придушили наземне радіолокаційне покриття російських військ — і частково засліпили вцілілі ракетні батареї на півострові, особливо на півночі, де рельєф місцевості міг приховати наближення літаків, безпілотників і ракет.

Російські командири діяли передбачувано, але нерозумно. Одному з небагатьох літаків із радіолокаційною станцією А-50У, які зазвичай літають над Азовським морем, віддали розпорядження просунутися далі на північ — і розширити радіолокаційне покриття. (Обертовий радар А-50 може бачити цілі розміром із літак на відстані близько 320 км.)

Супроводжував А-50 повітряний командний пункт Іл-22М з екіпажем близько 10 осіб, який забезпечує зв'язок і передачу даних А-50.

Модернізований літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У

Супутникові знімки вказують на те, що найпівнічніша траєкторія польоту А-50 — над окупованим Бердянськом, за 120 км від лінії фронту. Це в межах досяжності однієї батареї зенітно-ракетних комплексів Patriot із трьох, які українські ВПС розгорнули на півдні.

Складність полягала в тому, щоб націлитися на А-50 і Іл-22, який його супроводжував, і водночас не показати екіпажам російських літаків, що на них триває полювання — і ще не поставити під загрозу цінну систему Patriot.

"Усе, що українцям потрібно було зробити, — це непомітно розгорнути потрібну зенітно-ракетну систему і вразити два літаки з великої відстані", — написав Купер. Він припускає, що це був ЗРК С-300 або Patriot PAC-2/3.

"Також, можливо, що українці розгорнули пускову установку і радар, разом з обладнанням для енергопостачання одного з трьох своїх Patriot PAC-2/3... у поєднанні з одним із радарів С-300", — зазначив аналітик.

Є деякі свідчення спільного використання С-300 і Patriot. За деякими даними, за кілька хвилин до того, як було збито А-50 і Іл-22, російський винищувач-бомбардувальник Су-34 виявив раніше невідому українську батарею С-300, яка увімкнула радар.

Patriot увімкнув свій радар лише на кілька секунд, і цього було достатньо, щоб отримати дані про цілі, і щоб росіяни не змогли його виявити та вважати загрозою. Потім українці почали запускати свої ракети, які знищили А-50 і пошкодили Іл-22.

"Після завершення вогневих дій екіпажі С-300 і Patriot PAC-2/3 зупинили випромінювання і почали збирати свої системи, щоб приховати їх і уникнути дій у відповідь з боку ЗС РФ", — вважає аналітик.

Тепер, після знищення А-50, у російських ВПС може залишитися всього два подібних літаки. Іншим шести А-50, як повідомляється, потрібна модернізація і капітальний ремонт. Якщо ВПС РФ не готові ризикувати рештою А-50, їм доведеться змиритися з тим, що тепер уже не вдасться забезпечити радіолокаційне покриття всього Криму.

Інакше кажучи, командування ЗС РФ зараз, мабуть, усвідомлює, що подальші удари по об'єктах у Криму нестимуть велику загрозу, резюмують автори публікації.

Водночас запас ракет PAC-2 українських ВПС не безмежний. І доки проросійські республіканці в Конгресі США не схвалять нову допомогу в розмірі 61 мільярда доларів, ЗСУ, імовірно, доведеться нормувати свої ракети та влаштовувати менше таких амбітних ракетних пасток.

Нагадаємо, що, за словами аналітиків ISW, після знищення А-50 ЗС РФ доведеться частково згорнути свої операції над Азовським морем.

Також повідомлялося, що на думку експертів із Deutsche Welle, ЗСУ збили А-50 за вже налагодженою схемою.