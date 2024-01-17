Система РЕБ "Покрова" в Україні: в Генштабі розповіли, як вона допомагає проти ракет

Засоби РЕБ можуть впливати на все, що має у своєму складі радіоелектронне обладнання, яке використовує електромагнітний спектр для роботи.

Першочерговим пріоритетним завданням для засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) є прикриття військовослужбовців, які ведуть безпосередні бойові дії. Про це сказав начальник Управління радіоелектронної боротьби Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу ЗСУ полковник Андрій Стариков в ефірі телемарафону.

Розповідаючи про роботу системи РЕБ "Покрова" він зазначив, що вона є передовою у світі, і вона спроможна здійснювати вплив на наведення крилатих ракет і частково на "Шахеди".

Коментар Старикова див. від 6:24:59 хв. ефіру

За словами Старикова, ця система працює в Україні.

Також він розповів про так звані "окопні РЕБи", які долучають до створення зони радіоперешкод довкола певного об'єкта українських військ, аби протидіяти ворожим FPV-дронам.

"Один військовослужбовець має невеличкий пристрій, який здійснює створення зони радіоперешкод в невеликому радіусі дії. Для того, щоб неможливо було здійснити ураження, знову ж таки, FPV-дронами", — пояснив Стариков.

Скільки РЕБ потрібно Україні

Андрій Стариков зазначив, що засобів радіоелектронної боротьби потрібно "багато" і навіть "дуже".

Якщо нам потрібно прикрити кожну одиницю техніки, прикнити кожен підрозділ. Або якщо засоби індивідуального захисту для бійців, які виконують окремі завдання, — це дуже багато", — додав він.

Полковник також сказав, у чому полягає першочергове пріоритетне завдання РЕБ, а саме — у прикритті військовослужбовців під час боїв.

Якщо порівнювати потенціал та рівень з ворогом, Стариков зазначив, що від Радянського Союзу на території Росії лишилося багато технологій, виробничі потужності, науковий потенціал та фахівці.

"У них і з 2008 року працює програма розвитку РЕБ. З 8-го по 14-й рік вони вклали декілька мільярдів доларів в розвиток саме напрямку РЕБ. І отримали цілу лінійку нових засобів. (…) Наразі, коли виникає питання швидкого постачання до України засобів РЕБ наземного базування, — тут є певні проблеми. Тому що в світі їх мало", — розповів він.

Тим часом речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ), які місцеві громади можуть самостійно придбати, щоб захиститись від ударів РФ. Наявні українські комплекси здатні ефективно відвести російські ракети і дрони-камікадзе, якими росіяни б'ють по населених пунктах.