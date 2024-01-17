"Спочатку подумай": Зеленський відреагував на слова Трампа про Україну (відео)

За словами глави держави, експрезидент США, ймовірно, вважає, що якщо дозволити російським військам зайти повністю в Україну, то Володимир Путін зупиниться, однак цього не буде.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви експрезидента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни. Свою думку з цього приводу глава держави озвучив на пресконференції за підсумками Всесвітнього економічного форуму в Давосі 17 січня.

Журналіст запитав у Зеленського, як він пояснив би Трампу, що свобода України варта того, щоб за неї воювати.

У відповідь Зеленський згадав про те, що нещодавно Трамп пообіцяв закінчити війну за допомогою переговорів із президентами України та Росії. Як зазначив глава держави, американський політик стверджував, що готовий дати Києву більше зброї, якщо РФ не зупиниться, а якщо Україна не зупиниться — забрати запаси.

"Тобто, він вирішив, що якщо не заморожувати конфлікт, якщо дозволити Путіну зайти повністю в Україну, то тоді він зупиниться. Цього не буде. Путін не зупиниться", — сказав президент.

Зеленський підкреслив, що в разі поразки Києва, Європа втратить найпотужнішу армію на континенті.

"І тому, я скажу так, мені батько так завжди казав: "Спочатку подумай — потім говори", — зазначив він.

Пресконференція Володимира Зеленського

Нагадаємо, 16 січня Дональд Трамп сказав, що може швидко закінчити війну в Україні. Колишній американський президент сказав, що "дуже добре ладнає" з Володимиром Путіним і це "добре, а не погано".

Раніше, 10 січня, Дональд Трамп заявив, що ніколи не допоможе Європі, якщо на неї нападуть. За його словами, Північноатлантичний альянс "мертвий", а ЄС винен Вашингтону 400 мільярдів доларів через німців, які не заплатили за свою оборону.