Після виборів: у ГУР розповіли, чи можлива нова хвиля мобілізації в Росії

За словами представника розвідки Андрія Юсова, Кремль проводить рекрутинг і примусове підписання контрактів, залучаючи як міжнародних найманців, так і ув'язнених.

Росія має намір здійснити нову хвилю мобілізації після президентських виборів у березні 2024 року. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає "Укрінформ".

"Така ймовірність існує, але, найімовірніше, вже після так званих "виборів президента РФ", — підкреслив Юсов.

За його заявою, наразі в Росії тривають заходи з мобілізації.

"Вони стосуються як рекрутингу, так і примусового підписання контрактів, залучення в інший спосіб як міжнародних найманців, так і ув'язнених. Тобто всі ці практики на території Росії тривають", — додав представник ГУР.

Нагадаємо, дружини російських окупантів звернулися з вимогою повернути їхніх чоловіків додому. У Держдумі РФ відповіли, що їхня служба триватиме до завершення війни.

Український командир Кирило Верес назвав три категорії росіян, які воюють на території України. За його словами, жалості немає до жодної.

У ISW інформували, що в Росії для покриття втрат в Україні вирішили полегшити процедуру надання громадянства. Тепер мігранти та іноземці зможуть отримати паспорт РФ лише за місяць. Єдина умова — приєднатися до армії.