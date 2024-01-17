"Для перемоги": прем'єрка Естонії закликала "Рамштайн" спрямовувати Україні по 0,25% ВВП

Щонайменше 120 мільярдів євро (131 мільярд доларів), як вважає голова естонського уряду Кая Каллас, можливо залучити для України.

Країни-члени групи "Рамштайн", до якої входять понад 50 країн, щорічно мають спрямовувати Україні 0,25% свого ВВП, що дозволить зібрати щонайменше 120 мільярдів євро. Голова естонського уряду Кая Каллас зробила відповідну заяву, повідомила агенція Bloomberg.

Вона наголосила на тому, що Україна все ще має шлях до перемоги, і союзники можуть допомогти їй розбити російські сили. Для цього, на її думку, потрібно надати частину свого економічного результату у військові зусилля.

Кожен учасник так званої групи "Рамштайн" (понад 50 країн, серед них — 31 член Організації Північноатлантичного договору) повинні направляти Києву еквівалент 0,25% свого валового внутрішнього продукту щорічно. З її слів, це залучило б щонайменше 120 мільярдів євро (131 мільярд доларів) і змінило б ситуацію у війні на користь нашої держави.

"Якщо ми зробимо все правильно, тоді немає сенсу в цих похмурих прогнозах", — сказала Каллас.

Керівниця естонського уряду додала, що її країна вже досягає потрібних показників. Водночас вона визнала, що у союзників відчувається певна втома від війни.

"Ніхто не хоче давати чек, якщо ви не знаєте, скільки він буде коштувати. Якщо ми зосередимо наші зусилля зараз, то переломна точка для Росії може бути не дуже далекою", – пояснила естонка.

Засідання "Рамштайну" та участь України

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 23 січня. Під час телефонної розмови 16 січня міністр оборони США Ллойд Остін та керівник Міноборони України Рустем Умєров обговорили дату організації заходу. Керівник Пентагону наголосив на тому, що США й надалі підтримуватимуть український народ в боротьбі проти російської агресії.

Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 22 листопада. Тоді Рустем Умєров назвав п’ять ключових підсумків, серед яких було забезпечення українських міст додатковими ППО – один із пріоритетів на цю зиму. Нідерланди підготували 2 млрд євро на військову допомогу Україні, а Естонія надала фінансування на діяльність ІТ-коаліції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив, що чекає військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Він вважає, що на відміну від Росії, де Кремль відправляє своїх громадян на "м’ясні штурми", Україна поважає права людини.