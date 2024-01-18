"До пляжного сезону": РФ втратила контроль над Азовським морем, — експерт

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, почастішання випадків знищення російських літаків свідчить про те, що можливості України зростають.

Ліквідація повітряних суден РФ типу А-50 і Іл-22 над Азовським морем вказує на втрату окупантами контролю над цією фронтовою зоною. Росіянам потрібно підготуватися до прийдешнього "пляжного сезону" в Приазов'ї. Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі виданню "24 Канал".

Українські льотчики, можливо, почнуть здійснювати польоти над Азовським морем уже цього року.

"Вони там літають і тепер, враховуючи, що знешкоджують такі літаки. Вони вже там є і до пляжного сезону", — зазначив Мусієнко.

Незалежно від того, чим були атаковані А-50 та Іл-22, їхнє знищення свідчить про зростаючі можливості України. Очевидно, що бійці ЗСУ розширюють свої можливості з ураження не тільки на суші та в морі, а й у повітрі.

"Завжди перша реакція у ворога — вони намагаються піти подалі від зони ураження українською зброєю", — зауважив Мусієнко.

За його словами, можливо, російські військові уникатимуть наближення до небезпечних зон після попередніх невдач. Наприклад, після удару по аеродрому в окупованому Бердянську вони евакуювали свої ударні вертольоти всередину країни-агресора. Втрата кількох кораблів у Чорному морі також могла призвести до виведення решти в безпечні зони, як, наприклад, в Абхазію.

Нагадаємо, 17 січня повідомлялося, що РФ частково згортає операції над Азовським морем після знищення А-50, про що заявили аналітики з ISW. За їхніми даними, ці втрати РФ не вплинуть на інтенсивність обстрілів ракетами і безпілотниками, оскільки цілі для них встановлюються за заданими маршрутами з наземних позицій.

Також повідомлялося, що на думку експертів із Deutsche Welle, ЗСУ збили А-50 за вже налагодженою схемою.