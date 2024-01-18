Понад 10 ударів: невідомі ракети атакували Бєлгород та район

Місцева влада звинуватила Україну в ракетних ударах по території регіону. Губернатор заявив про нібито знищення десяти повітряних цілей системами ППО.

Вночі 18 січня Бєлгород та район (Російська Федерація) атакували ракети. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

О 5:50 (за київським часом) у Бєлгороду було запущено сповіщення щодо ракетної небезпеки.

"Якщо ви знаходитесь вдома, не підходьте до вікон. Сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора). Якщо ви перебуваєте на вулиці, спустіться в укриття або інше безпечне місце", — сказав В'ячеслав Гладков.

Вже о 6:10 (за київським часом) сигнал ракетної небезпеки було скасовано.

Пізніше Гладков записав відеозвернення, у якому звинуватив Україну в обстрілах території Росії. З його слів, російська система протиповітряної оборони нібито знищила десять ракет, які летіли на Бєлгород. Він наголосив, що інформації про руйнування поки не має, крім одного — у Бєлгородському районі були зафіксовані вибиті вікна в будинках.

Крім цього, ввечері 17 січня оповіщення щодо ракетної небезпеки були запущено в Бєлгороді та Валуйках.

"У Бєлгороді та Валуйках запущено оповіщення ракетної небезпеки. Якщо ви знаходитесь вдома, не підходьте до вікон. Сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора). Якщо ви знаходитесь на вулиці, спустіться в укриття або в інше безпечне місце", — повідомив В'ячеслав Гладков.

Додамо, що на момент виходу публікації Міністерство оборони Росії не прокоментувало інцидент.

Нагадаємо, 18 січня мер Москви Сергія Собянін заявив, що над Подольським районом ППО нібито знищила безпілотник, який летів у бік столиці Росії. За інформацією російських Telegram-каналах було чутно два "хлопки".

17 січня в Міноборони Росії повідомили про те, що в Бєлгородському районі ППО нібито знищила українські ракети РСЗВ Vampire і БПЛА. За інформацією губернатора регіону, через атаку є ушкодження інфраструктурних об'єктів.