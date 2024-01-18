Заселяють місто етнічними росіянами: РФ в Маріуполі мобілізує мігрантів з Азії, — Андрющенко

У росіян зʼявилася нова тенденція — велика хвиля безпосередньо громадян країни-агресора, зокрема із Таганрогу та Ростову, їдуть на заробітки до окупованого міста, зазначає радник мера Петро Андрющенко.

Російські окупанти продовжують активно вербувати людей для участі у війні проти України. У тимчасово окупованому Маріуполі Росгвардія мобілізує мігрантів з Центральної та Середньої Азії. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, ще навесні 2022 року противник сам привозив мігрантів до Маріуполя, однак пізніше вони приїжджали на тимчасово окуповану територію, аби заробити грошей, в той час, як українцям не вистачало роботи.

"Восени ми бачимо нову тенденцію, що дуже велика хвиля йде вже безпосередньо росіян, навіть із Таганрогу та Ростову їдуть на заробітки в Маріуполь", — каже Андрющенко.

Крім того, як зазначає радник мера, нині у Маріуполі окупанти активно проводять "політику заміщення" жителів міста на етнічних росіян.

"Тепер мігранти не потрібні росіянам, триває політика заміщення — спочатку глобально замістили українців, тепер разом з українцями заміщають оцих мігрантів вже безпосередньо на етнічних росіян, скажімо так", — наголосив він.

Андрющенко додає, що наразі Національна гвардія Росії допомагає "військовій комендатурі" у мобілізації мігрантів з Азії.

"ОМОНівці, Росгвардія разом з військовою комендатурою по багатоповерхівках, кварталах виловлюють цих мігрантів по місцях, де вони проживають, вантажать в Урали й везуть безпосередньо спочатку у "військкомати", потім на фронт", — заявляє радник міського голови Маріуполя.

Нагадаємо, 17 січня Петро Андрющенко повідомив, що Збройні сили Російської Федерації змінили місце розміщення військової техніки в Маріуполі Донецької області після ударів ЗСУ.

Також 16 січня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що ЗС РФ використовували цивільні вантажівки будівельного призначення в складі військово-інженерних колон.