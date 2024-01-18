Щонайменше шість вибухів: Федоров розповів деталі ліквідації ворога у Токмаку

В окупаційній адміністрації стверджують, що того дня ЗСУ нібито завдали ударів по ангару в населеному пункті Лугівка. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення та постраждала прилегла територія.

На території тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області у середу, 17 січня, лунало щонайменше шість гучних вибухів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, мова йде саме про околицю Токмака, адже воно є фронтовим містом, де російські окупанти розмістили багато своєї військової техніки та особового складу.

"Вчора щонайменше 6 вибухів на околицях Токмака. Чому на околицях? Тому що Токмак є, можна сказати, фронтовим містом і в кожному приміщенні, на кожному захопленому підприємстві ворог розмістив свою військову техніку та особовий склад. Тож немає сумнівів, що вчора у Токмаку продовжилась ліквідація ворогів", — йдеться у повідомленні мера.

Як наголосив Федоров, Сили оборони продовжують знищувати ворога й у тимчасово окупованих Бердянську та у Мелітополі.

За його словами, у Бердянську на території промзони, де концентрувались військові Російської Федерації у вівторок, 16 січня, пролунало декілька вибухів.

"Так само сили спротиву продовжують працювати і на території Мелітополя, коли ліквідували автівку, де перебували військові. Цей вибух чуло все місто", — зазначив він.

Що про атаку кажуть окупанти

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов у своєму Telegram-каналі 17 січня заявив про два ракетні удари о 16:10 по ангару в селі Лугівка Токмацького району.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено приміщення, а також постраждала прилегла територія. Рогов додав, що обійшлося без постраждалих.

Рогов про вибухи у Токмаку 17 січня

У соцмережах заявили, що удар по Токмаку нанесли з HIMARS

17 січня У місцевих Telegram-каналах повідомили, що приблизно о 15:00 було зафіксовано два "привіти" від HIMARS на півночі Токмака. Згодом там зʼявилася інформація про ще чотири "прильоти".

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За словами Рогова, у Токмаку працювали системи протиповітряної оборони Росії, а обстріли велися із реактивної системи залпового вогню.

Рогов про вибухи у Токмаку 17 січня

Нагадаємо, в окупованому Токмаку, як повідомив 28 листопада мер Мелітополя Іван Федоров, пролунали гучні вибухи. За його словами, про неспокійну ситуацію в місті повідомили місцеві жителі. Було настільки голосно, що вибухи почуло все окуповане місто.