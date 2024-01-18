В українських військових помітили протитанкові гранатомети RPG-75M із Чехії, — OSINT (фото)

Аналітики вважають, що Чехія за останні 2 місяці поставила до України нову партію гранатометів LGL-7 і RPG-75M.

Чехія могла надати українським військовим протитанкові гранатомети RPG-75M. В обліковому записі Weapons Illustrated OSINT-аналітики повідомили подробиці.

На фото волонтер тримає одноразовий протитанковий гранатомет RPG-75M. Його зафіксували два дні тому, як вказано у повідомленні.

Фахівці зробили припущення щодо постачання цієї зброї. На їхню думку, Чехія за останні 2 місяці поставила до України певну кількість гранатометів LGL-7 і RPG-75M.

Фото: Weapons Illustrated

Наприкінці жовтня 2023 року волонтери з Чехії відкрили збір для українських Сил оборони. За ініціативи "Подарунок для Путіна", планували зібрати кошти на закупівлю одноразових протитанкових гранатометів RPG-75M у кількості однієї тисячі одиниць. Захід організували до 55-ої річниці вторгнення військ Радянського Союзу та країн Варшавського договору на територію Чехословаччини.

Характеристики RPG-75M

Прицільні пристрої гранатомета РПГ-75 складаються з прицілу і мушки. Пусковий пристрій має вигляд телескопічної труби з двох розсувних частин.

Калібр гранати – 68 мм

Маса гранатомета – 3,2 кг

Максимальна ефективна дальність стрільби – 300 м

Максимальна дальність – 1000 м

Довжина гранатомета: у похідному положенні – 630 мм, у бойовому положенні) – 890 мм

Максимальна ефективна дальність стрільби – 300 м

Бронепробиття кумулятивної гранати – 300 мм гомогенної броні

Час дії самоліквідатора – 3-6 секунд

Нагадаємо, 15 січня в українських військових побачили гранатомети LGL-7 чеського виробництва. Ця зброя призначена для боротьби з різними видами бронетехніки. Гранатомет може бути використаний для знищення живої сили ворога, що перебуває в легких укриттях, а також у спорудах міського типу.