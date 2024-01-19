Електронний кабінет призовника: як чоловікові дізнатися, чи він перебуває в реєстрі

В реєстрі призовників повинна міститися персональна та службова інформація військовозобов'язаних, особисті телефонні номери та адреси електронної пошти. Адвокат Роман Сімутін головним "плюсом" кабінету призовника називає те, що громадянам більше не потрібно йти до ТЦК.

Українці можуть дізнатися, чи перебувають в реєстрі призовників, через інформаційні системи Мінцифри. Про це повідомив адвокат Роман Сімутін у своєму Telegram.

У статті 9 закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів" йдеться про те, що громадяни можуть отримувати інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру та відомості про себе внесені до нього, зокрема через Електронний кабінет, інформаційні системи Мінцифри.

"Плюс у тому, що для цього не треба фізично іти до офісу ТЦК та СП", — сказав Роман Сімутін.

Що таке електронний кабінет призовника

Сімутін зазначив, що закон України доповнили статтею 14-1 "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста".

Електронний кабінет — це персональний кабінет, за допомогою якого призовник, військовозобов’язаний та резервіст, який пройшов електронну ідентифікацію, може отримати доступ до інформації про свої персональні та службові дані, а також до певних послуг. Зокрема, електронна ідентифікація громадянина здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, що дають змогу однозначно встановити особу.

Які відомості зберігатимуться в реєстрі призовників

Видання "РБК-Україна" розповіло, що в Реєстрі призовника повинна міститися наступна інформація:

персональні та службові дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених, крім інформації, яка є державною таємницею.

До персональних даних призовника, військовозобов'язаного та резервіста відноситься:

номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти;

дата і номер, короткий зміст протоколу та/або постанови щодо особи у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП;

відомості щодо статусу ветерана війни;

відомості щодо володіння іноземними мовами;

відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю;

відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації;

відомості про документи, що дають право українцю на в'їзд та виїзд з України;

відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення до України;

відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом;

відомості про посвідчення тракториста-машиніста на право керування тракторами;

відомості про суднові документи, міжнародні посвідчення на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, відомості про посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання або іншого раніше виданого документа, що підтверджує кваліфікацію члена палубної команди судна внутрішнього плавання;

відомості про свідоцтва пілотів для некомерційної та комерційної діяльності;

відомості про рішення, які підлягають примусовому виконанню (виконавчі документи);

відомості про осіб, які вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, під час мобілізації певні підприємства можуть забронювати своїх працівників від призову. Проте існує категорія чоловіків, яких заборонено бронювати.