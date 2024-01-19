У Китаї тестують модернізований вертоліт AC313A в екстремальних умовах (відео)

Китайський AC313A став першим у світі цивільним вертольотом, який отримав сертифікат придатності до льотної роботи на висоті 4500 метрів над рівнем моря розряду А.

Китайські інженери розпочали випробувальні польоти модернізованого вертольота AC313A в екстремальних кліматичних умовах. Випробування проводять у провінції Хейлунцзян, де відпрацьовують сценарії рятувальних операцій у важких погодних умовах і в різній місцевості. Про це 18 січня повідомив ресурс China View, опублікувавши відео.

Перший політ модернізованого варіанту AC313A відбувся у травні 2023 року. Мета випробувань — підтвердити можливості апарату у використанні під час пошуково-рятувальних операцій у тих умовах, у яких не можна залучити цивільні вертольоти.

Як повідомили в "Мілітарному" AC313A є важким багатоцільовим вертольотом, який може бути застосований під час військових операцій. Модернізований варіант отримав оснащення, яке дасть можливість експлуатувати машину за вкрай високих і низьких температур. Зокрема було встановлено новий двигун, систему управління та авіоніку.

Вертоліт досить великий — він може взяти на борт до 27 пасажирів або 15 поранених на ношах. Зазначається, що AC313A став першою у світі цивільною машиною, яка отримала сертифікат придатності до льотної роботи на висоті 4500 метрів над рівнем моря розряду А.

Після завершення випробувань вертоліт має бути запущений у серійне виробництво.

Нагадаємо, в Китаї розробили новий вантажний безпілотний вертоліт Grey Whale G1. Машина здатна пролетіти 60 км і підняти вантаж вагою до 21 кг, включно з різними системами озброєння.