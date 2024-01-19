У Брянській області після атаки БПЛА продовжують гасити пожежу, людей евакуювали (відео)

За даними Московської залізниці, до місця події прибув пожежний поїзд, який має допомогти ліквідувати наслідки. Очевидці поділилися, що територія частково перекрита.

У ніч на 19 січня Брянську область атакував невідомий безпілотник, унаслідок чого постраждала нафтобаза в місті Клинці. Рятувальники досі борються з вогнем. Про це повідомляє російське медіа Astra.

На опублікованих кадрах можна побачити, що вогонь продовжує поширюватися прилеглою територією. На місце навіть прибув пожежний поїзд, щоб впоратися з наслідками вогню, про що повідомили в Московській залізниці.

"Для допомоги в гасінні резервуарів на нафтобазі в Клинцях Брянської області прибув пожежний поїзд. У його складі 120 т води та 5 т піноутворювача. На рух поїздів на станції Клинці ситуація із загорянням не впливає", — ідеться в повідомленні.

Площа загоряння сягає тисячі квадратних метрів.

У Telegram-каналі "Осторожно, новости" також поділилися деякими подробицями про пожежу. Пасажири поїзда, які напередодні прибули в місто, повідомили про те, що влада частково перекрила територію поруч із нафтобазою, у зв'язку з чим вони були змушені обходити її по снігу.

Крім того, на місці панує атмосфера, "ніби нічого не відбувається, просто пожежа".

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі додав, що в Клинцях горять 4 резервуари з нафтопродуктами, і над ліквідацією вогню працюють пожежно-рятувальні розрахунки ГУ МНС Росії по Брянській області та Брянського пожежно-рятувального центру. Пожежі вже присвоїли підвищений ранг складності.

"З метою безпеки 32 мешканці приватного сектору тимчасово евакуйовані до родичів. Підготовлено пункт тимчасового розміщення населення. Фахівці Росспоживнагляду здійснюють контроль гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі", — ідеться в повідомленні.

Загалом із вогнем, за його даними, борються 140 осіб.

Нагадаємо, 19 січня повідомлялося, що БПЛА атакував нафтобазу в Брянській області. Губернатор регіону переконаний, що за атакою на нафтобазу в Клинцях стоїть Україна, але засоби РЕБ нібито змогли придушити повітряну ціль. У ЗМІ написали, що це могла бути операція ГУР МО.