У Держдумі запропонували відправити росіян на охорону військових складів і оборонних заводів

Депутат Олег Нілов також пропонує допомагати патрулювати вулиці та затримувати "бандитів", які б'ють російських військових, жінок та дітей. Таких людей хочуть відправляти на фронт "рити окопи".

У Держдумі РФ пропонують створити із росіян дружини та загони, які охоронятимуть військові склади та оборонні споруди. Таку заяву зробив російський депутат Олег Нілов із партії "Справедливая Россия".

Під час своєї промови депутат наголосив на тому, що Україна намагається завдати ударів безпілотниками по території РФ. Він назвав Україну "нацистами" та сказав, що "відповідь потрібно дати".

Нілов порівняв сьогоднішню ситуацію у Росії із 1941 роком та сказав, що необхідно згадати, якою тоді була оборона міст. Зокрема, він наголосив, що тоді охороною займалися десятки полків добровольців.

"Це робила молодь, це робив комсомол, сотні тисяч добровольців чергували на стратегічних і оборонних підприємствах, на складах", — сказав депутат.

За словами Олег Нілова, сьогодні ситуація у РФ схожа, адже мало не щодня стаються пожежі, у яких винні, на його думку, диверсанти і палії.

Відтак, він пропонує створити добровольчі озброєнні загони із росіян, які охоронятимуть стратегічні об’єкти та "стрілятимуть на поразку".

Також російський депутат бідкається на кримінал на вулицях, адже є "бандитські елементи", які б’ють російських військових, жінок та дітей. Таких зловмисників він пропонує не садити у в’язниці, а спочатку відправляти на фронт "рити окопи", після чого служити у російській армії.

Не забув Олег Нілов згадати російську міліцію і Росгвардію, яким теж потрібна допомога цивільних людей. Зокрема, він згадав радянські часи та комсомольські народні дружини.

Удари по території РФ

У ніч на 18 січня українські безпілотники атакували нафтобазу у Ленінградській області. В українській розвідці не підтвердили та не спростували цю інформацію.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, що нафтобазу Росія використовує для постачання ЗС РФ, відтак вона є законною ціллю.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив, що дрон, який атакував російську нафтобазу, був українського виробництва та пролетів 1250 кілометрів.

Окрім того, практично щодня вибухи лунають і у інших областях Росії. Так, через вибухи у Воронежі в ніч на 16 січня у місті оголосили надзвичайний стан. Повідомлялося, що було пошкоджено чотири будинки, мешканців одного з будинків евакуювали.

Нагадаємо, на початку осені у Держдумі закликали громадян РФ готуватися до довготривалої війни, адже вона може тривати ще декілька років.

Також російські політики пропонували виділяти росіянам "східноукраїнський гектар". За словами депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова, захоплену в України землю доведеться комусь обробляти.