Бійці ГУР успішно вдарили по одному з найбільших порохових заводів у РФ, — ЗМІ (відео)

Атака на Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ здійснювалася за допомогою БПЛА. Також розвідники вразили нафтобазу в Клинцях Брянської області.

У п'ятницю, 19 січня, Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ, РФ, атакували безпілотні літальні апарати. Відео з місця подій поширили в мережі.

У виданні NV із посиланням на власні джерела повідомили, що Головне управління розвідки здійснило атаку безпілотниками на нафтобазу в Клинцях Брянської області та Тамбовський пороховий завод у п'ятницю, 19 січня.

На момент публікації матеріалу губернатор Тамбовської області Максим Єгоров не коментував атаки БПЛА на Тамбовський пороховий завод.

БПЛА атакував Тамбовський пороховий завод: що відомо

У Росії заявили про атаку безпілотника на Тамбовський пороховий завод у місті Котовську. БПЛА впав поруч із будівлею на Проспекті Праці. Виявили його співробітники нічної зміни.

Що відомо про Тамбовський пороховий завод

Тамбовський пороховий завод посідає провідне становище серед російських виробників пороху для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в січні 2023 року підприємство збільшило обсяг виробництва на 34%. Наразі завод є частиною державної корпорації "Ростех".

Раніше, у червні та листопаді 2023 року, на цьому заводі вже відбувалися вибухи. Варто зазначити, що відстань від кордону Тамбовської області до України, яку Росія звинувачує в запуску безпілотників, перевищує 700 кілометрів.

Нагадаємо, 19 січня стало відомо, що територію міста Клинці Брянської області атакували за допомогою безпілотників і росіяни вважають, що до цього причетна Україна.