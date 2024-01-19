Мобілізація в Україні: у Міноборони пообіцяли видавати менше повісток (відео)

У Міноборони вже провели верифікацію даних в електронному реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг". З реєстру було видалено дублікати і неактуальну інформацію. Актуальна інформація про призовників дасть змогу знизити кількість видаваних повісток.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) більше не надсилатимуть повістки громадянам без необхідності. Про це під час національного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

Заступник міністра повідомила про впровадження електронного кабінету для військовозобов'язаних після ухвалення відповідного законопроєкту в Україні. Цей кабінет дасть змогу громадянам актуалізувати свої дані для ТЦК.

"Військовозобов'язаним буде надано період для актуалізації даних. Після цього територіальні центри комплектування використовуватимуть ці верифіковані дані у своїй повсякденній діяльності", — зазначила Чорногоренко.

Як Міноборони уникне надлишкових відправлень повісток

Чорногоренко наголосила, що процес верифікації даних в електронному реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" уже завершено. Міноборони успішно перевело паперову інформацію в цифровий формат, позбувшись дублів і застарілої інформації.

"Ми усунули дублі та неактуальну інформацію в реєстрі. Наразі ми вдосконалюємо роботу територіальних центрів комплектування, щоб уникнути надлишкових надсилань повісток і випадків нецільового інформування військовозобов'язаних про необхідність з'явитися до ТЦК. Ця система має працювати точно, забезпечуючи у ТЦК верифіковані списки військовозобов'язаних", — наголосила чиновниця МО України.

Які дані зберігаються в реєстрі призовників

Реєстр призовників містить у собі важливу інформацію, представлену в такому форматі:

Персональні та службові дані:

Номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти.

Дата і номер протоколу або постанови щодо адміністративних правопорушень (статті 210, 210-1 КУпАП).

Відомості про статус ветерана війни.

Інформація про володіння іноземними мовами.

Дозвільні документи на володіння та використання зброї.

Дані про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації.

Документи, пов'язані з переміщенням:

Інформація про документи, що надають право на в'їзд і виїзд з України.

Документи для виїзду за кордон на постійне проживання або повернення в Україну.

Дані про водійські права:

Посвідчення водія на керування транспортним засобом.

Посвідчення тракториста-машиніста на керування тракторами.

Відомості про морські та повітряні документи:

Суднові документи та міжнародні посвідчення для керування суднами.

Посвідчення пілотів для некомерційної та комерційної діяльності.

Виконавчі документи та інші рішення:

Рішення, що підлягають примусовому виконанню (виконавчі документи).

Також реєстр містить дані про осіб, які вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, Фокус писав про те, які ризики у бази, покликаної спростити роботу ТЦК. До єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних, призовників і резервістів зберуть персональні дані з інших держсистем без згоди українців.