Кільцеві перегони: на дорозі в Степовому кожен танк ЗСУ знищує 13 танків ЗС РФ, — Forbes

Дві БМП М-2 Bradley спільними зусиллями атакували російський танк Т-90 снарядами калібру 25 мм. Водночас носилися взад і вперед трасою, щоб не дати змоги танку вести прицільний вогонь.

Село Степове, розташоване на північ від Авдіївки, оточене дорогою, що нагадує перегоновий трек довжиною приблизно 300 метрів. На цій дорозі, якою російські танки та бойові машини доставляють до Степового, останніми місяцями відбувалися одні з найдраматичніших дуелей. Про це пише Forbes.

Коли дві БМП М-2 Bradley американського виробництва спільними зусиллями атакували російський Т-90 і підбили з автогармат 25 мм, вони носилися взад і вперед трасою, щоб не дати змогу вести прицільний вогонь.

Ще одного разу М-2 Bradley промчав ділянкою і підірвав три російські бойові машини, які щойно знерухомила українська 109-та територіальна бригада.

З жовтня такі інтенсивні бої ведуться день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем. Росіяни атакують, але мало чого зуміли домогтися.

Позиційна боротьба вигідна захисникам, які окопалися, але це не зовсім одностороння боротьба. Щонайменше один М-2 Bradley був підбитий на тому самому кладовищі техніки в північних околицях Степового, яке переважно заповнене останками підірваних російських БМП. Український танк Т-64 також постраждав, зважаючи на все, під час спроби відбуксирувати М-2.

Росіяни втрачають у Степовому та Авдіївці набагато більше техніки та людей, ніж українці. За даними аналітиків із відкритих джерел Oryx, із середини жовтня ЗС РФ втратили або залишили в цьому районі щонайменше 488 танків, бойових машин, гаубиць, вантажівок та іншої важкої техніки. Українці втратили 37.

Автор публікації припускає, що особовий склад втрачається в тій самій пропорції, тобто на кожного загиблого українця в Степовому та Авдіївці припадає 13 росіян.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, російські війська під Авдіївкою втрачають багато бронетехніки, але водночас просуваються.

Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв про "ювелірну точність і особливі боєприпаси", якими Bradley знищили російський танк Т-90.