За словами журналістів, оборонному комплексу Європи слід відмовитися від підходу, орієнтованого на ринок. Деякі країни, як-от Польща, роблять успішніші кроки в цьому напрямку.

Після невдалого бліцкригу російське керівництво почало спішно налагоджувати виробництво озброєнь. До кінця 2022 року низка оборонних підприємств РФ, таких як "Уралвагонзавод", працювала вже цілодобово. Про це пише Spectator.

У 2024 році витрати на оборону в РФ становитимуть до 6% ВВП. Голова корпорації "Ростех" Сергій Чемезов заявив, що 2023 року виробництво танків збільшилося в сім разів, а артилерії стали випускати більш ніж удвічі, випуск деяких видів боєприпасів зріс у шість разів.

За словами журналістів, у Європі не були готові до таких темпів. Водночас від початку повномасштабного вторгнення країни ЄС зобов'язалися інвестувати понад 230 млрд євро в модернізацію своїх арсеналів.

Деяким країнам, таким як Польща, вдаються більш успішні кроки в цьому напрямку. Варшава майже вдвічі збільшила військові витрати у 2023 році. З американським виробником Lockheed Martin уклали контракт на поставку близько 500 РСЗВ HIMARS. Після завершення терміну контракту вартістю 10 млрд доларів на території Польщі буде навіть більше HIMARS, ніж у США.

Німеччина на 33% збільшила випуск гаубиць калібру 155 мм, а військові витрати Швеції зросли на 30%.

Але, крім цих зусиль, знадобиться модернізувати власні системи оборони та надавати підтримку Україні. Поточні виробничі потужності дають змогу ЄС випускати 400 000 снарядів щорічно. За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, протягом 10 років щорічно знадобиться 3 мільйони снарядів, у т.ч. для України. Складнощів додає й те, що в Європі збройові виробництва, як правило, перебувають у приватній власності.

За словами журналістів, Європі слід відмовитися від підходу, орієнтованого на ринок, і поставити більшу частину промисловості під контроль держвідомств.

Нагадаємо, що, за словами журналістів, Байден може відправити зброю Україні й без схвалення Конгресу.

Також повідомлялося, що на дорозі в Степовому кожен танк ЗСУ знищує 13 танків ЗС РФ.