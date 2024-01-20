"Є питання до командирів": РФ продавлює на деяких напрямках, — Костенко (відео)

За словами секретаря Комітету ВР з питань національної безпеки, оборону, яку побудувала РФ на Запорізькому напрямку, ЗСУ не можуть подолати, тому що там усе зроблено серйозно, з правильними підходами.

Україна з минулого року перебуває в обороні з деякими активними діями, враховуючи те, що лінія фронту тягнеться на 1000 кілометрів. Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю NV.

Попри те, що ЗСУ намагалися проводити активні дії на Запорізькому та Херсонському напрямках, зараз те, що відбувається, більше нагадує стратегічну оборону. Усе пояснюється тим, що противника не вдалося зупинити на всіх напрямках. На деяких же тривають активні наступальні дії противника, який домагається успіху: Авдіївка і Куп'янський напрямок являють собою проблему.

"Ту оборону, яку побудувала Російська Федерація на тому ж Запорізькому напрямку, ми пробити не можемо, тому що там все зроблено серйозно, з правильними підходами, — пояснив нардеп. — А нас на деяких напрямках вони продавлюють і ми відходимо".

Роман Костенко — про оборону України (з 14:27)

За його словами, це означає, що є питання до побудови оборони ЗСУ і до командирів, які її будують. Усе пояснюється тим, що оборона — це комплексна система, а не тільки окопи.

Вимоги до оборони — вміло відбивати наступальні дії противника, завдавати втрат, утримувати позиції та створювати сприятливі умови для власного наступу.

"Ці чотири фактори повинні збігатися. Коли нас продавлюють — це не оборона", — пояснив Костенко.

ЗСУ мають закріпити свою оборону до рівня, коли противник перестане продавлювати, і вже потім думати про активні дії, тому що неможливо наступати, коли ворог іде з інших боків і забирає територію.

Нагадаємо, що в ЄС не були готові до темпів виробництва зброї у РФ. За оцінками журналістів, оборонному комплексу Європи потрібен не стільки підхід, орієнтований на ринок, скільки держконтроль.

Також повідомлялося, що 47-а бригада показала екіпаж ЗСУ після дуелі Bradley з танком Т-90 "Прорив" під Степовим.