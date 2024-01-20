Бійці ССО знищили рідкісну російську РЛС "Фара": як вона допомагала ворогу (фото, відео)

Військову техніку ворога було помічено завдяки безпілотнику. Після влучного удару РЛС було ліквідовано.

На Південному напрямку бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили російську радіолокаційну станцію "Фара". Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

"Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив портативну радіолокаційну станцію "Фара-ПВ", — йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що російську РЛС було знищено завдяки вогневому ураження ударним дроном.

У пресслужбі ССО опублікували відео, у якому показали, як екіпаж БпАК за допомогою безпілотного літального апарату виявив російську РЛС "Фара", яку окупанти заховали на даху двоповерхівки. Після прицілювання дрон завдав влучного удару, в результаті якого відбувся вибух, а техніка перестала функціонувати.

"Йдемо далі…" — додали бійці ССО.

РЛС "Фара": що відомо

РЛС "Фара" призначена для радіолокаційного спостереження за місцевістю, розвідки та ідентифікації цілей. Також вона може наводити на виявлені цілі різні засоби ураження, зокрема кулемети, гранатомети.

"Фара-ПВ" — це станція радіолокації ближнього виявлення з пристроєм панорамного огляду. Ця РЛС призначена для ведення цілодобового спостереження за людьми та технікою у важкодоступних районах та в умовах обмеженої видимості.

РЛС "Фара"

Нагадаємо, 17 січня біля Авдіївки Донецької області українські військові уразили рідкісний російський БТР-50. Під час одного зі штурмів окупантів техніку було підбито.

19 січня стало відомо, що ССО ЗСУ ліквідували дивізіон артилерійських засобів Збройних сил Російської Федерації за десять днів. Крім цього, було знищено декілька одиниць броньованої і автомобільної техніки ворога.