Операція ГУР: у Смоленській області РФ атакували авіаремонтний завод, — ЗМІ

За даними джерел журналістів, за атакою стоїть Головне управління МО України. У Смоленській області є й авіаційний завод, який у жовтні минулого року атакували дрони.

Авіаремонтний завод у Смоленській області РФ зазнав удару. На цьому підприємстві випускають і ремонтують озброєння, авіаційну та військову техніку. Про це пише "РКБ-Україна" з посиланням на джерела в спецслужбах.

За даними джерел журналістів, за атакою стоїть Головне управління МО України. У Смоленській області також є й авіаційний завод. У жовтні минулого року його атакували українські дрони — ще одна операція ГУР.

Смоленський авіаційний завод випускає ракети класу "повітря-земля" Х-59 у різній модифікації, якими росіяни часто обстрілюють Україну.

Удари по об'єктах РФ 21 січня

Вночі 21 січня атаці піддався і завод "Щегловський вал" у Тулі, на якому виробляють зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1". За повідомленнями журналістів, знову ж таки, з посиланням на анонімні джерела, це була планова робота ГУР.

Цієї ночі в порту селища Усть-Луга в Ленінградській області сталася пожежа. За попередньою інформацією, там теж діяли безпілотники — загорівся газовий термінал компанії "Новатек".

Офіційних повідомлень про атаку на Ленінградську область не було. Але місцеві жителі чули звуки безпілотників, за якими пішли кілька вибухів.

Російські медіа повідомили про атаку безпілотників у трьох областях. Міноборони РФ заявило, що один безпілотник збили над Орловською областю, ще один — над Тульською, а чотири інші — над Смоленською областю.

Нагадаємо, що Донецьк потрапив під обстріл — окупаційна влада повідомила про загиблих і поранених. Окупаційна адміністрація звинуватила в обстрілі українську сторону. За словами глави адміністрації Дениса Пушиліна, під атаку потрапив ринок у мікрорайоні Текстильник, де загинуло щонайменше 13 людей і 10 дістали поранення.

Також повідомлялося, що, прагнучи досягти "конкретних кордонів" до березневих виборів президента у РФ, російські війська просунулися до Іванівки та захопили Крохмальне в Харківській області.