"Путінський мир" в Україні у 2024 році стане катастрофою для Великої Британії, — ЗМІ

За словами британського професора у сфері безпеки Ентоні Гліса, до війни не долучаться ні армії НАТО, ні американська кавалерія. Більшу частину 2024 року на Зеленського чинитимуть тиск, щоб дозволити Путіну зберегти окуповані території.

Мир в Україні на умовах Путіна у 2024 році може обернутися катастрофою для Великої Британії та інших західних країн, попередив британський професор у сфері безпеки та розвідки Ентоні Гліс. Про це повідомляє Daily Star.

Він вважає, що поточна "патова ситуація" на фронті збережеться ще кілька місяців. Зимові бої призвели до того, що умови стали ще більш суворими, і вони залишаться такими до весни. На тлі закликів до мирних домовленостей він попередив, що будь-який мир може стати "катастрофою" для країн Заходу.

За словами Гліса, попри відсутність помітних подій, до слів генерала Валерія Залужного про те, що наступ ЗСУ зайшов у глухий кут, слід прислухатися. Хоча зараз зима, і ніхто не чекає, що до весни багато що зміниться.

"Росія зазнала значних втрат. Ми вважаємо, що з лютого 2022 року по листопад 2023 року близько 280 000 російських військовослужбовців були поранені й 70 000 вбиті; війська Вагнера втратили 20 000 і отримали 40 000 поранених", — зазначив британський професор.

"Хоробрий Зеленський виглядає дедалі більш спантеличеним, через те, що підтримка мужності його країни з боку Заходу і США особливо зараз уже видається не такою надійною в середньостроковій перспективі, як це було раніше", — пояснив він.

Він зазначив, що протистоять вторгненню саме громадяни України, хоча і зі зброєю США та НАТО.

"До бойових дій не долучаться ні армії НАТО, ні американська кавалерія. Я підозрюю, що більшу частину 2024 року на Зеленського чинитиметься тиск, щоб він дозволив Путіну зберегти те, що в нього зараз є, і піти на мирні переговори", — зазначив професор.

Він вважає, що "це буде катастрофою для України та для нас".

"Ми можемо отримати мир, мир Путіна, у 2024 році. Але якщо погодимося на це, на нас чекатиме агресія Путіна і Росії у 2025 році та в усі наступні роки", — сказав він.

Нагадаємо, що в Кремлі відреагували на слова Трампа зупинити війну ще до повернення в Білий дім.

Також повідомлялося, що з'явилися нові подробиці про постачання зброї з КНДР до РФ, якою вбили десятки українців і поранили сотні в грудні та січні.